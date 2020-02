CODEH: Eliminación del art 153 atropella delitos de lesa humanidad

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La eliminación de los artículos 28 y 153 del nuevo Código Penal que hizo el miércoles el Congreso Nacional se llevó de encuentro a los delitos de lesa humanidad, así lo aseguró ayer el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), Hugo Maldonado.

De acuerdo a Maldonado, la derogación realizada por el CN, eximirá de responsabilidad penal a las altas jerarcas militares, y hará que aquellos delitos de lesa humanidad los asuma nada más quien los ejecuta.

“Aquí nunca se va a conocer quién da la orden. Antes podíamos dirigirnos nosotros mediante una denuncia criminal en contra del director de la institución castrense. Ahora nos está eliminando esa responsabilidad. Es decir, solo tenemos que actuar contra el obrero, el obrero policía, el obrero militar, pero no más allá de esa situación”, explicó Maldonado.

En virtud de lo anterior, el titular del Codeh, dijo que lo mismo pasó con el gremio del periodismo. “Solamente se refiere al obrero periodista y ese es el regalo de nuestros congresistas a los periodistas del país”, señaló.

Asimismo, Maldonado manifestó que dichas reformas realizadas por el CN son verdades amargas para los que cometen delitos de lesa humanidad.

“Que no se les olvide a los congresistas y a los militares y policías de alto rango que los delitos de lesa humanidad no tienen caducidad y no va a ser el Código Penal que los va a eximir de responsabilidad. Hay convenios y tratados internacionales que Honduras ha suscrito. Por consiguiente, en materia de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad siguen tal y como están”, aseveró el presidente del CODEH.

Nota relacionada: Código Penal: CN elimina artículos 28 y 153, pero no favorece la libre expresión

Código Penal: CN elimina artículos 28 y 153, pero no favorece la libre expresión

El pasado miércoles, el pleno de diputados del Congreso Nacional (CN) aprobó la derogación de los artículos 28 y 153 del nuevo Código Penal.

Según el congresista Mario Pérez, el primer el artículo que se eliminó es el número 28, que hablaba de la responsabilidad penal que podía llegar al director o al dueño de un medio de comunicación.

“Hemos entrado en razón y creemos que la responsabilidad debe ser directa del que comete el ilícito penal. Se quita la posibilidad de ir escalonadamente al director del noticiero, al jefe de redacción, y por último el dueño del medio de comunicación”, explicó el parlamentario.

Asimismo, Pérez indicó que el otro artículo que eliminaron del nuevo Código Penal es el 153. “Ahora, dicho artículo establece que en una violación de derechos humanos es responsable quien comete el hecho y quien da la orden, pero que nunca va a llegar contra alguien que nunca tuvo el conocimiento de esa situación o no tuvo participación en el hecho”, dijo el legislador.