Choluteca: Sospechosa de COVID-19 regresa a casa en transporte público

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La primera paciente sospechosa con el virus COVID-19 en Choluteca, zona sur del país asegura que no se siguió el protocolo de emergencia correspondiente: el aislamiento, luego que llegó por atención médica a un centro asistencial.

Así lo relató a un medio local, al tiempo que indicó que la enviaron de regreso a su casa en transporte público. Con ello se violentaron medidas de prevención ante la emergencia pándemica.

Según la versión de la paciente, recibió atención en cuatro centros hospitalarios del país, inicialmente en el Hospital del Sur, luego en el centro de Salud Las Acacias, en ese mismo sector. Posteriormente, fue enviada a la capital y recibió atención en el Tórax y finalmente en el Hospital Escuela.

“Yo me sentí mal el lunes pasado, el martes me compliqué. No tenía gripe, simplemente dolor en la garganta y articulaciones y me quiso dar como vómito, fiebre y un poco de dolor de cabeza”, inició relatando la sureña.

En ese sentido, al identificar los primeros síntomas, acudió desde el pasado miércoles al Hospital del Sur, sin embargo, la remitieron al centro de salud Las Acacias por sospecharle una influenza.

En ese centro la respuesta fue que debía retornar al Hospital del Sur, una vez allí, le realizaron un hemograma completo, en donde se reflejaba una definciencia en los glóbulos rojos.

Luego de ello, fue enviada al hospital del Tórax en la capital como sospechosa de COVID-19, incluso fue trasladada en una ambulancia privada, según indicó la paciente.

Sin embargo, de ese centro asitencial la trasladaron al Hospital Escuela, pero al no formar parte de un protocolo preventivo ante el virus, la «despacharon» para su lugar de origen y lo hizo en transporte público.

Repercusiones psicológicas

Pese a que la paciente asegura no tener el virus, insiste en que todo el proceso le afectó de forma psicologica. «Todo esto me ha afectado, me ha dado depresión horrible, me ha dado un shock de nervios que me dan hasta taquicardia y una fiebre que todos los días me da», indicó.

A ello se le suma que no puede asistir a un centro asistencial, por la cuarentena, sin embargo, «en ningún momento me han venido a supervisar», reclamó.

Por si fuera poco, la jove reside con familiares, con quienes mantiene contacto a diario. «Yo tengo nueve días de estar aquí aislada y con el contacto con mi familia».

«El doctor a mí no me llamó, llamó a otras personas y no me dijo que era positiva directamente, llamó a las personas donde yo trabajaba y yo estaba con esa preocupación que no yo quería saber y no me quería decir», finalizó.

