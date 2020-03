¿Quienes deben de usar mascarillas según la OMS?

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Ante la pandemia global del Covid-19, varias han sido las medidas de protección que el gobierno y la Secretaría de Salud han implementado.

No obstante la Organización Mundial de la Salud (OMS), no se ha quedado atrás, este organismo internacional reitera que el uso de mascarilla no es obligatorio en pacientes que no presentan síntomas del virus.

Quienes deben de usar las mascarillas según la OMS

En Diario TIEMPO Digital te mostramos cuales son los casos en los que se deben de usar las mascarillas. Según la OMS si una persona esta sana, solo será necesario que use mascarilla si esta atendiendo a una persona sospechosa de Covid-19.

Además, establece que las personas solo deben usar mascarillas si tiene tos o estornudos constantes. De la misma forma, la OMS, indica que el uso de mascarilla solo será efectivo si se realiza con el constante lavado de manos, combinado con una solución con agua y jabón.

Por otra parte, recomienda que si se usa mascarilla, se debe de aprender a usarla, así como eliminarla correctamente.

Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla