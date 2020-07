CHAMPIONS LEAGUE: Barcelona vs. Napoli en peligro

EUROPA.- Las cosas para los culés no se ven nada bien y no solo por el hecho de que dejaron ir LaLiga ante el Real Madrid, sino porque su próximo partido, Barcelona vs Napoli de la Champions League corre peligro debido a una nueva ola de casos de Coronavirus que se registró en la ciudad española.

Se espera un regreso al confinamiento

Cuando empezó la pandemia, España fue uno de los países más afectados, al igual que Italia.

Hace unas semanas las cosas regresaron un poco a la normalidad, pero todo indica que no fue la mejor opción debido a que hay un repunte de casos y la cuarentena podría volver a imponerse.

El departamento de salud dispuso medidas de restricción, entre ellas el regreso al confinamiento. Si bien no es obligatorio, el director de la unidad de seguimiento del COVID-19, Jacobo Mendioroz, aseguró que el siguiente paso es la cuarentena.

¿Se jugará el encuentro de la Liga de Campeones?

Eso podría poner en mucho peligro el partido de Champions League porque la vuelta se jugaría en el Camp Nou el 8 de agosto.

La ida acabó 1-1 en San Paolo, así que nadie tiene ventaja en este encuentro, por lo que es obligatorio que tenga que jugarse para saber quién avanza.

La fase final del torneo se jugará en Lisboa, pero debido a que algunos partidos no octavos de final no pudieron jugarse por la cuarentena, aún es necesario que se disputen en sus respectivos estadios y de tal manera desplazarse a la capital de Portugal.

El aislamiento en Barcelona podría suceder pronto

En caso de que los casos por Coronavirus continúen, el Camp Nou formará parte de los recintos en Barcelona que se mantendrán cerrados por seguridad, lo que lleva a la pregunta ¿dónde se jugará el Barcelona vs Napoli Champions League?

