CCIT: Problema de la ENEE no se resolverá vía alza tarifas de energía

TEGUCIGALPA, HONDURAS. A criterio de Rafael Medina, director ejecutivo Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), las empresas perderán competitividad con el alza en la tarifa de la energía eléctrica.

«El aumento que ha decidido la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica es una mala noticia, sobretodo para la industria», manifestó Medina.

Del mismo modo Medina dijo que debido a estas decisiones las empresas, sobretodo las nacionales, pierden competitividad; los costos aumentan y estos en algunas ocasiones no son trasladados al consumidor debido a que el precio lo determina la oferta.

De igual manera dijo que ellos lo que necesitan es resolver el tema de la energía eléctrica.

Respecto al tema de los subsidies, Medina dijo «si bien es cierto, hay un subsidio, pero nosotros lo pagamos, eso sale de los impuestos del tesoro público».

Inversionistas se van del país por alto costo de la energía eléctrica

Al mismo tiempo, dijo que este aumento a la energía eléctrica es un claro obstáculo para nuevas inversiones; Los inversionistas, sobre todo los extranjeros, toman muy en cuenta este factor para sus empresas.

Por otra parte, dijo que la energía eléctrica en Honduras es la más cara. Citó, por ejemplo, que en Guatemala es la más barata y el precio estable; esta situación pone a Honduras en desventaja al momento de atraer inversión.

«Esto nos pone en desventaja, hemos visto que algunas empresas han trasladado sus operaciones a Guatemala; y uno de los factores que ellos han mencionado al momento de irse del país es el tema del precio de la energía eléctrica», dijo Medina.

Gobierno tiene que tomar decisiones para recuperar la estatal eléctrica

A criterio del representante de los industriales, el gobierno tiene que tomar decisiones importantes para el rescate de todo el sistema eléctrico; y que sean decisiones que conlleven a una liberalización final del mercado como funciona desde hace varios años en Guatemala.

En ese sentido el representante de la CCIT dijo que el tema que se tiene que resolver es sobre la eficiencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE); argumentó eso porque los planes de rescate todavía no se concretan y no se conocen los detalles.

«Necesitamos resolver el tema de la energía eléctrica, sabemos que no es una solución de corto o mediano plazo», manifestó Medina.

También dijo que es necesario reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de del 32 y 34 por ciento.

El industrial de Tegucigalpa también dijo «el problema de la ENEE es la mitad del déficit fiscal de Honduras».

Del mismo modo, record que se necesita una auditoría debido a que no se sabe exactamente cuál es la situación financiera de la ENEE en cuanto a sus activos y pasivos.

Para finalizar, Medina dijo que los consumidores no tienen que pagar la ineficiencia que ha tenido la estatal eléctrica desde hace varios años.

«Los problemas de la ENEE no se van a resolver vía tarifa eléctrica, la gente no puede pagar más, las empresas no pueden pagar más, hay que buscar nuevas soluciones», concluyó Medina.