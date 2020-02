Castro Bobadilla: «La Ley de Tránsito debe ser reformada de urgencia»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El diputado Denis Castro Bobadilla criticó que hace varios años se ha pedido reformar la Ley de Tránsito, a efecto de disminuir los altos índices de muertes violentas en el país por accidentes viales, pero que no ha habido voluntad política para hacerlo.

En ese sentido, Bobadilla enfatizó que desde la instalación de la primera legislatura del período constitucional 2018-2022, se promovió la iniciativa para reformar la Ley de Tránsito. Pero, esta no se agregó a la agenda legislativa.

«Hemos pedido la revisión de la Ley de Tránsito. He visto que no se agenda, porque no hay agenda para esos temas inclusive están haciendo filas», dijo.

Por otro lado, para ejemplificar cuánto en Honduras se tarda para promover reformas, el funcionario destacó que el Código Procesal Laboral tiene cinco años esperando ser reformado para beneficio de los trabajadores de Honduras. No obstante, dicha ley debe ser reformada con urgencia.

«Para mi la Ley de Tránsito es una urgencia. A su vez, es un problema que esta costando sangre, heridas, daños materiales y un incremento de muertes violentas en el país», afirmó Bobadilla.

De igual interés: CA-5: ocho muertos y más de 20 heridos deja fatal accidente

Castro Bobadilla: No hay señalización en las carreteras

El legislador pormenorizó que si las cosas no mejoran, los accidentes de tránsito van ocupar el primer lugar de muertes violentas en Honduras. Agregó que hay escasez en la enseñanza de educación vial.

«En la carretera que se ha reconstruido en la zona sur de Honduras, por ejemplo usted no encuentra un solo rotulo que indique la velocidad que puede llevar. Eso lo tiene que hacer quien construyó la obra, porque sabe las indicaciones precisas que se tiene», dijo.

En virtud de lo anterior, Bobadilla dijo que no entiende cómo las autoridades detienen a una persona por exceso de velocidad si no hay un solo aviso horizontal o vertical que así lo indique.

De manera similar, precisó que cuando las rastras tienen una falla mecánica, se estacionan en medio de una de las vías de las carreteras obstaculizando el paso para los demás ciudadanos.

Por lo tanto, recordó el compromiso de la Concesionaria Vial de Honduras (Covi), de ayudar a estos operarios del transporte pesado en esas situaciones a fin de retirarlos y evitar el congestionamiento en las carreteras.

«Los vehículos se quedan parqueados ahí, no hay grúas o alguien para poder auxiliarlos y retirarlos para evitar accidentes. La presencia de oasis o sitios de descanso para rastra, no existen en las carreteras de Honduras y luego nosotros no tenemos lo que son patrullas de carretera», agregó.

Finalmente, Bobadilla sentenció que las carreteras del país son tierras de nadie. Esto, debido a que no hay control legal, de peso, de velocidad, escasez de oasis y falta de educación vial. «Es una serie de problemas que van incidir en un incremento de las muertes violentas», cerró.