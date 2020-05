Casi 80 % de mora en centros privados; no hay salario para docentes

TEGUCIGALPA-HONDURAS. Pese a que, actualmente, algunos padres de familia están insolventes con el pago correspondiente a la colegiatura de sus hijos, las escuelas no gubernamentales están entregando calificaciones, así lo afirmó el presidente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), el Carlos Héctor Sabillón.

De acuerdo con Sabillón, la falta de pago de algunos padres de familia es una consecuencia del discurso original del titular de la Secretaría de Educación, Arnaldo Bueso.

Como se recordar el funcionario había asegurado que las tareas realizadas por los alumnos a través de clases en línea no debían calificarse, sino que solamente eran para que estuvieran entretenidos.

En ese sentido, el dirigente manifestó que cuando algunos padres, no todos, oyeron que no se iba a validar el trabajo y que no se iba a calificar, entonces dijeron «para qué pagar» o para qué gastar en servicio de internet para enviar tareas.

“Lo que dijo el secretario de Educación hizo bastante daño. La mora en abril alcanzó niveles elevadísimos. Hay escuelas que reportan hasta un 80 % de mora. Sin embargo, los profesores siguen trabajando desde su casa. Yo soy testigo de eso porque mis hijos están en escuela privada y todos los días tienen trabajo”, aseguró Sabillón.

Escuelas privadas no aplicación esa disposición a “rajatabla”

Ante la amenaza que por falta de pago de parte de los padres de familia, las escuelas no entregarían calificaciones, el entrevistado dijo que, en efecto, en el contrato que los padres firman indica que, para conocer las notas de sus hijos, deben estar al día con su mensualidad. No obstante, aseveró que por lo de la pandemia, las escuelas no aplican esa disposición contractual a “rajatabla” (rigurosamente).

“Lo que sí es que la escuela puede decir ‘No me pague, no le doy una certificación’. Aunque de todas maneras las escuelas están mandando calificaciones. Cada vez que revisan un trabajo le dicen a los alumnos cuanto sacó de calificación”, concluyó el entrevistado.