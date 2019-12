Canal de televisión y Nasralla en polémica por decir: Yo no soy pobre

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El ingeniero Salvador Nasralla tildó de “insolente” al periodista de HCH, Álex Cáceres, tras un cruce de palabras que provocó que el presentador deportivo abandonara la entrevista.

Varios reporteros acudieron al aeropuerto en donde entrevistaron al controvertido político. Sin embargo, la entrevista se volvió casi en un mano a mano entre Cáceres y el expresidenciable por la Alianza de Oposición.

Lea también: Salvador Nasralla: “Paro nacional ocurrirá en cualquier momento”

Entrevista íntegra a Salvador Nasralla

Periodista: ¿Ni las protestas de Mel ni de Salvador han quitado a Juan Orlando?

Nasralla: Mel es una persona y Salvador es otra. No tienen políticamente nada que ver. Hicieron una alianza, pero las reclamaciones individuales de cualquier partido no tienen ningún sentido. Lo que vale es un paro nacional, más temprano que tarde tiene que llegar, si no llega quien pierde es el 75% de la población que está pobre. Salvador Nasralla y Mel no pierden porque no son pobres.

Periodista: ¿Cómo? ¿Salvador Nasralla y Mel no son pobres, solo los pobres?

Nasralla: ¡Si! Porque los que pierden son los pobres. Yo no estoy luchando por Nasralla, Nasralla tiene su situación, a cada rato viaja.

Periodista: Me parece esa frase un poco grosera para los pobres del país, Salvador…

Nasralla: No es grosera. Tú puedes tomar tus conclusiones, obviamente. Con la educación que tienes, saca tus propias conclusiones. Yo lo que te digo es que los ricos o las personas que tienen una situación económica como ustedes (los periodistas) que tienen carro y comen, todos los que están aquí. Nasralla, Mel, los políticos que comemos…

Periodista: O sea que una persona que no tiene un conocimiento…

Nasralla: Déjeme terminar, déjeme terminar…

Periodista: Es que está ofendiendo a los pobres, Salvador…

Nasralla: No estoy ofendiendo a los pobres…

Periodista: Está diciendo que solo usted puede pensar porque es estudiado que no se qué…

Nasralla: No he dicho eso, eso lo está diciendo usted…

Salvador Nasralla le dio un espaldarazo y Cáceres se ofendió

Periodista: Tenga cuidado con esas palmadas, Salvador.

Nasralla: Disculpe, disculpe. Vaya al Seguro y si lo atienden ahí, disculpe que lo lastimé…

Periodista: ¿Y por qué se corre Salvador? ¿Por qué se corre?

Nasralla: Yo no me corro. Usted es un ¡Insolente!