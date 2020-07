A y B atendieron a un total de 139 clientes desde el momento en que tuvieron síntomas hasta que se cogieron la baja. La peluquería reunía las condiciones perfectas para el contagio: un local interior, cercanía entre las personas, tiempo de exposición suficiente. Pese a la alta probabilidad de infección, ninguno de los 139 clientes se contagió. ¿Por qué?4

Lea: Mascarillas contra la COVID-19 ¿A quién protegemos al usarlas?

La mascarilla fue clave

Tanto A y B como los clientes llevaban mascarillas, tal y como había recomendado unos días antes el ayuntamiento de Springfield. Mientras trabajaba, la peluquera A utilizaba una mascarilla de algodón de doble capa. B alternaba entre la mascarilla de tela y la quirúrgica. En las pausas entre cliente y cliente, A y B interactuaban sin mascarilla. No hubo más trabajadores contagiados . Después de los positivos, la peluquería cerró durante tres días para proceder a su desinfección.

Seguimiento de clientes y contactos

Los rastreadores identificaron a seis contactos de A y B. Los cuatro contactos familiares de A dieron positivo y los dos de B no manifestaron síntomas. Los investigadores admiten limitaciones del estudio: la posibilidad de falsos negativos

Hay una nota no menos interesante que subyace a esta historia. A y B siguieron trabajando durante días pese a manifestar ya síntomas probables de Covid-19. El estudio científico no indaga en ese aspecto, pero la pregunta es inevitable. ¿Tan precaria era la situación laboral de A y B en la peluquería que no podían permitirse dejar el trabajo en cuanto aparecieron los síntomas? ¿O fue simplemente falta de concienciación con el riesgo? La respuesta da para otra historia.