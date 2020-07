Armando Urtecho: Es necesario que alguien dé la cara, empezando por Invest-H

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Armando Urtecho, cree que desde el Ejecutivo deben rendir declaraciones sobre las compras de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).

El Poder Ejecutivo autorizó a Marco Bográn, exdirector de Invest-H, compras directas en el marco de la pandemia del Covid-19. Por lo que, Urtecho cree que tanto Juan Orlando Hernández, actual gobernante y Alba Consuelo Flores, ministra de Salud, deben «salir y dar la cara».

«Se está reconociendo que se cometieron errores; y él que ordenó la compra de esos hospitales debe dar respuesta. Nosotros creemos que alguien debe dar la cara, pero en este momento están como escondidos», dijo.

El Ministerio Público confirmó que existen incongruencias en los montos presentados a las autoridades aduaneras en cuanto a las adquisiciones de los hospitales móviles.

«Considero necesario que se aclare, no solo el tema de los hospitales móviles, sino también, en dónde están los equipos de bioseguridad que supuestamente se compraron, las mascarillas y ventiladores mecánicos para atender a los pacientes de Coronavirus», expresó Urtecho.

«Sólo nos hemos enfocado en los hospitales, pero se ha olvidado que también se gastaron en otras cosas», agregó.

Armando Urtecho: Deben dar la cara

Para el representante de la empresa privada, los altos funcionarios deben hacerse responsables, cumplir con su obligación ante la sociedad y salir a dar la cara.

«No es posible que los funcionarios de Invest-H se hayan quedado callados y no den información, pero ahí quieren tapar el sol con un dedo y es difícil encontrar respuestas concretas», manifestó.

La responsabilidad recae sobre Marco Bográn

Por otra parte, el director ejecutivo del COHEP explicó en una entrevista a Radio América que los empresarios en este momento entienden que la parte administrativa de Invest-H actuó con responsabilidad.

«El que no informó ni consultó qué hacer, fue el ahora exdirector de Invest-H (Marco Bográn). Por tanto, la responsabilidad es exclusivamente de él y no del Consejo Directivo de la institución», arguyó.

Y agregó que: «El Presidente debe dar declaración como testigo y no como imputado, de si es cierto o no que hubo una orden, y en ese sentido, la nota no dice que se obvie al Consejo Directivo de Invest-H«, cerró.

