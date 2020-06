Anonymous revela un presunto audio de Michael Jackson previo a su muerte

REDACCIÓN. Las filtraciones de Anonymous continúan. Desde información del caso de Jeffrey Epstein, pasando por la muerte de la Princesa Diana y seguido de información antes desconocida sobre la muerte del rey del pop, Michael Jackson.

El lunes, el grupo internacional de ciberactivistas anónimos reveló un audio del día previo a la muerte de Michael Jackson.

En el audio se supone que el cantante le estaría confesando a su abogado, Dieter Weisner, que tenía miedo que alguien «más poderoso que el gobierno» le hiciera algo.

Últimas palabras de Michael Jackson:

«No sé si debería decirte esto, no sé quién pueda estar escuchando esto. Podría haber un grupo de personas que se quieren librar de mí. No quieren que siga aquí. Por teléfono no puedo hablar sobre ello. No sé qué vaya a pasar, pero siento en mi alma que quieren deshacerse de mí», comenzó diciendo.

Y agregó: «Pueden dispararme, apuñalarme, incriminarme y decir que fue una sobredosis de droga… pueden hacer muchas cosas. No es el gobierno, es más que el gobierno. Ya no me importa mi vida, yo sólo quiero que mis hijos estén bien. Mis ángeles». Esas fueron las últimas revelaciones de Michael Jackson.

¿Cómo y cuándo fue la muerte de Michael Jackson?

El 25 de junio de 2009, Michael Jackson murió en su casa en North Carolwood Drive en el barrio de Holmby Hills de Bel-Air, Los Ángeles, California.

Su médico personal, Conrad Murray, declaró que había encontrado a Jackson en su habitación, sin respirar y con un pulso apenas detectable, y que administró la RCP a Jackson en vano. Después de una llamada al 9-1-1 a las 12:21 p.m. hora local, Jackson fue tratado por paramédicos y más tarde fue declarado muerto en el Ronald Reagan UCLA Medical Center.