REDACCIÓN. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que el coronavirus COVID-19 precipitó el derrumbe del modelo neoliberal en el mundo.

El presidente asegura que ‘en México nos adelantamos a ese cambio porque ya sabíamos que no funciona.

“En México nos adelantamos a ese cambio porque ya sabíamos que no funciona”, dijo el presidente durante su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional.

Cabe mencionar que el presidente Obrador resumió en tres puntos el plan que dio a conocer el pasado domingo para reactivar la economía, una vez que se supere la pandemia de Covid-19 en México: 22 millones de beneficiarios de los programas sociales, 2 millones de nuevos empleos y 2 millones 100 mil créditos para vivienda y pequeños y medianos.

“La gente sí va a saber de qué estoy hablando, los especialistas no porque ellos están acostumbrados a otras acciones, se quedaron en el almanaque. Quieren las recetas del periodo neoliberal y esas ya dijimos que no se van a aplicar porque esas no resuelven el problema, al contrario, lo agravan y solo profundizan la corrupción”, dijo durante la conferencia matutina.

La misma política aplicada una y otra vez ha fracasado y nos llevó a la crisis del Covid-19

“Ya es otra realidad, nosotros nos adelantamos, esto es lo que está en el Plana Nacional de Desarrollo, no es algo nuevo. Es profundizar lo que ya está en el plan de desarrollo, porque nosotros dijimos que ya no íbamos a aplicar la misma política que una y otra vez ha fracasado y que nos llevó a a esta crisis, a la decadencia, ¿cómo vamos a seguir con los mismo?”.

Por tanto, añadió que la fórmula mexicana para salir de la crisis económica derivada por el Covid-19 es mayor inversión pública, empleo pleno, honestidad y austeridad republicana.

Como resultado, lo comentó ayer durante su informé, afirmó que se encuentra “optimista”, pese al panorama internacional por la crisis del Covid-19. Aseguró que “vamos a salir adelante, como siempre”

Señaló que está seguro de que México saldrá pronto de la crisis por la emergencia sanitaria de Covid-19.

“Que no se nos desborden los casos para que pronto nos abracemos en las plazas públicas, ese será el triunfo del pueblo”.

«Ahora el gobierno se está apretando el cinturón, por eso algunos dicen ‘¿dónde está el plan para reactivar la economía?’», expresó el presidente.