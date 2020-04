AMHON: Alcaldías sin fondos para comprar alimentos en crisis por COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) informó que las alcaldías están a manos atadas, sin ingresos ni presupuesto, para contrarrestar la emergencia por COVID-19 en sus comunidades.

Respecto a esta información, el presidente de la AMHON, Carlos Eduardo Cano, manifestó que están muy preocupados porque están desarmados frente a la pandemia que azota fuertemente a Honduras.

“Estamos sumamente preocupados porque no tenemos ingresos y presupuestos en las municipalidades. Por lo tanto, estamos prácticamente desarmados para hacerle frente a este enorme problema de la pandemia”, señaló.

Respecto a la trasferencia de dinero que el Gobierno que hace unos días entregó a las municipalidades para comprar alimentos a sus pobladores, indicó que ese monto lo gastaron de la forma más correcta y transparente para ayudar a las comunidades.

AMHON: Dinero se gastó «de forma transparente»

Sobre la falta de dinero de las alcaldías, el representante de la AMHON, explicó: «Ya no tenemos fondos porque no hemos estado trabajando en las municipalidades. Las personas no han tenido el pago, algunos han sido despedidos de sus empleos. Por lo tanto, no van a poder pagar los impuestos correspondientes”.

Es oportuno recordar que hace unas semanas, el Gobierno anunció la entrega de 355.4 millones de lempiras para las alcaldías. Se facilitó el dinero con el propósito de que las municipalidades se encargaran de hacer llegar más rápido alimentos a la población; así como otros insumos en medio de la pandemia del COVID-19.

«Es lamentable que no podamos contribuir con la donación de alimentos y otros insumos de bioseguridad a través de fondos propios», apuntó Cano.

