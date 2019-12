Allan Ramos: «Acusación es por no haber firmado un acta»

CORTÉS, HONDURAS. Tras el fallo de la Corte de Apelaciones, en el cual dan vía libre para un antejuicio en contra de alcalde de Puerto Cortés, Allan Ramos, este reaccionó diciendo que todo está en manos de sus abogados y que no tiene nada que esconder.

En ese sentido, fueron los magistrados de la corte los que han declarado con lugar la solicitud del proceso especial de antejuicio solicitado por el Ministerio Público el edil liberal, uno de los alcaldes más premiados a nivel internacional.

Según el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, el MP alega que el alcalde supuestamente violó los deberes de los funcionarios, en perjuicio de la administración pública.

Lea también: Allan Ramos es elegido “Alcalde Solidario e Incluyente de Latinoamérica 2018″

Por tal razón, Ramos reaccionó y dijo que «el MP solicitó en días anteriores a la Corte de Apelaciones que elaborara un antejuicio hacia mi persona. Ellos nos acusan por el incumplimiento de los deberes de los funcionarios».

No firmó un acta

El alcalde porteño explicó que la causa de la acusación surge por no firmar un acta el año anterior. Misma que trataba de la elección de un nuevo secretario, un auditor y otras decisiones municipales.

Además, reveló que los señalamientos «son promovidos por los seis regidores de oposición a través de su apoderado legal». Misma que la corte de apelaciones dio a lugar, al ver que no se había firmado un acta, admitió.

Asimismo, manifestó que los sucedido no es algo anormal y que sus abogados también apelaran el caso, como se lo permite la ley. «Eso es lo que corresponde en materia penal», siguió diciendo.

Allan Ramos: Los abogados apelaran la decisión

Allan Ramos enfatizó en la aclaración que el supuesto delito que le imputan es por no haber firmado un acta. Por lo cual, indicó que «nosotros hemos planteado ante el MP, que este es un tema meramente administrativo», pero el ente dio cabida para la solicitud del antejuicio.

El laureado alcalde enfatizó al decir que la apelación se hará dentro del contexto que es un caso de orden administrativo. Detalló que «no es que halla faltado fondos, que hubo una defraudación ni nada por el estilo, sino, por no haber firmado un acta».

De interés: Allan Ramos en Congreso de Liberales de América Latina

Por otra parte, dijo que de existir la necesidad de presentarse ante el Ministerio Público, lo hará sin ningún temor. «Nosotros no tenemos nada que esconder», recalcó Allan Ramos con mucha seguridad.

¿Persecución política?

Consultado si esta decisión corresponde a una persecución política, el alcalde expresó que él espera que no sea así. La consulta surge, luego que la semana anterior la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) detuvo al alcalde liberal de Choloma, Leopoldo Crivelli.

Al respecto, Ramos espera que no sea por eso, que no sea persecución política». Aunque, él recordó que en varias ocasiones lo llamaron para advertirle «que no sabía a lo que se había metido».

Lo anterior, debido que en una ocasión él manifestó públicamente, «que el próximo candidato liberal sería un alcalde», concluyó.