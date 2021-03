REDACCIÓN. Satcha Pretto es una reconocida periodista hondureña, que desde hace varios años reside en los Estados Unidos, además labora para la prestigiosa cadena Univisión, donde es la presentadora del programa “Despierta América”.

Ayer, como parte de una exclusiva para la cadena estadounidense, el abogado de Emma Coronel, Jeffrey Lichtman, aceptó dar una entrevista para hablar sobre el caso de la esposa del narcotraficante, Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Sin embargo, lo que parecía sería una entrevista «más del montón» para la comunicadora, pronto se convertiría en un intercambio de palabras hostiles y hasta insultos.

La polémica entrevista

Una vez iniciada la videollamada con el abogado, Pretto empezó con el interrogatorio, siendo la primera pregunta si era cierto que Coronel se había entregado a las autoridades.

Solo con esa primera pregunta, fue suficiente para provocarle molestia a Lichtman, quien no maquilló su enojo y con un tono fuerte respondió.

«Estás tomando filtraciones con agentes no nombrados, no debes de creer todo lo que estás leyendo o todo lo que está reportando la prensa mexicana(…)«, dijo el defensor.

A pesar de las respuestas bruscas del abogado, Pretto siguió preguntándole varias cosas sobre el proceso legal que enfrenta Emma Coronel, pero al ser cuestionado sobre el paradero de las hijas de la exreina de belleza y “El Chapo”, estalló contra la periodista.

«Dime algo, usted cree que sería mejor para tu audiencia, quizás te puedo dar la dirección en donde están las niñas, ¿es más fácil para ti si te doy la dirección para que tú puedas tener tu historia? Se acaba de sembrar una historia, y ahora está la prensa internacional que la madre de las dos niñas está cooperando contra los funcionarios mexicanos, si no te importa, si está bien contigo, no quiero ofender a nadie, no te lo voy a decir, no te voy a decir con quién están, seguro que las niñas están bien», contestó el hombre.

“Lo que no entiendo es su enojo hacia mí, lo noto agresivo, ¿podría explicarme por qué?», preguntó la presentadora al escuchar las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman.

“Tú también eres un poco agresiva preguntándome dónde están las niñas, ellas corren peligro», externó el abogado.

Insultos

La entrevista finalmente terminó, luego de que el abogado insultara a la conductora de Univisión, al llamarla «idiota» momentos después de que la presentadora asegurara que a ella le pagan por informar y no por defender narcotraficantes. «Bueno la verdad señor, que a mí me pagan, pero no por defender narcotraficantes, a mí pagan por informar, por eso creo que es válida la pregunta, porque no voy a asumir…», expresó la hondureña.

«A ti te pagan por decir en televisión, ¿estás sugiriendo tú que quizás estoy representando en Estados Unidos una persona que está acusada de un delito, y que soy parte de esa acusación también? ¡Eres una idiota! No importa, no significa que yo soy parte del cártel, eres una idiota, si sugieres que lo soy, una idiota», explotó la defensa de Emma Coronel.

Además, Lichtman dijo que sería la última entrevista que concedería a la cadena Univisión.

¿Quién le faltó el respeto a quién?

Luego de la escandalosa entrevista, las redes sociales explotaron, donde unos criticaron al abogado, pero otros culparon a la periodista.

Por una parte, hubo quienes dijeron que el defensor se comportó de una manera soberbia y désposta, además de que demostró ser un «patán» al faltarle el respeto a una mujer en televisión.

Sin embargo, también hubieron usuarios que juzgaron y catalogaron de «poco profesional» a Pretto, según los internautas, muchas preguntas eran muy agresivas y además la mujer no tuvo el tacto que era necesario para la entrevista, puesto era un tema delicado y se hablaría de la esposa de uno de los narcotraficantes más poderosos y sanguinarios de la historia.

