Zlatan Ibrahimovic manda un fuerte mensaje a EA Sports FIFA

Italia.- El jugador sueco de 39 años, Zlatan Ibrahimovic, volvió a generar controversia, en esta ocasión al lanzar un fuerte comentario hacia EA Sports FIFA.

Hoy en horas de la tarde Zlatan aprovecho su tiempo libre en Twitter para dejar en claro su molestia por el uso de su nombre en un videojuego de EA Sports FIFA, porque nunca les autorizó usar los derechos de su imagen.

«¿Quién dio permiso a EA Sports FIFA para usar mi nombre y mi cara? No soy consciente de ser miembro de Fifpro y si lo estoy, fui puesto allí sin ningún conocimiento real a través de alguna maniobra extraña. Y seguro que nunca permití a FIFA o Fifpro para que ganara dinero usándome», comenzó diciendo Zlatan.

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020