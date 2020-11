Suecia.- El entrenador de Suecia, Janne Andersson, se ha reunido con Zlatan Ibrahimovic para hablar de una posible vuelta del jugador a la selección.

El delantero decidió retirarse en el año 2016 tras finalizar su participación en la Eurocopa que se llevó a cabo en Francia.

Sin embargo, luego de cuatro años y varios acercamientos, el seleccionador Janne Andersson y el secretario general de la Federación, Håkan Sjöstrand se reunieron en Italia con Zlatan para tratar un deseado regreso por toda Suecia.

«Cuando Zlatan estuvo abierto a un posible regreso para unirse a la selección nuevamente, fue importante discutir sobre el asunto. Me alegro de tener una reunión tan rápido. La charla fue muy buena y gratificante y estamos de acuerdo en continuar el diálogo en el futuro», reveló el seleccionador Andersson.

De esta forma, Zlatan estaría volviendo con Suecia para los partidos internacionales de marzo de 2021. El tiempo justo para poder contar con él en la Eurocopa que significaría el quinto torneo continental que disputa luego de haberlo hecho en las Euros de 2004, 2008, 2012 y 2016.

La estrategia que le funcionó a Zlatan

Desde su retiro Ibrahimovic se dedicó a lanzar mensajes subliminales sobre si debían pedirle o no que volviera a a la selección, «Si me llamase, le respondería: dame tiempo, debo pensarlo. Pero debe salir de él. Porque si cree que soy demasiado grande, no estoy interesado. Si cree que puedo aportar algo, lo pensaría», explicó Zlatan sobre su regreso con Suecia.

Así mismo, el jugador de Milan posteó una foto en su Instagram en la cual dejaba ver su interés por volver a defender los colores de su país aunque finalmente lo que escribió tampoco fue tan alentador. Lo cierto es que tras esta reunión todo podría cambiar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)

Te puede interesar: Barcelona: Rousaud comienza a ganar adeptos tras ambiciosa propuesta