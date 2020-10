Italia.- El internacional sueco Zlatan Ibrahimovic, fomentó el uso de mascarillas y el distanciamiento social para prevenir el contagio del covid-19.

“El virus me retó y le vencí. Pero tú no eres Zlatan, no retes al virus. Respeta las reglas, el distanciamiento y la mascarilla, siempre”, Concluyó el delantero para luego colocarse su respectiva mascarilla.

😷 Haz caso a @Ibra_official y ponte la MASCARILLA: 👏 «El #coronavirus me ha retado y le he ganado… pero tú no eres Zlatan. Ponte la mascarilla y mantén siempre la distancia». pic.twitter.com/MvPK6uSUbd — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 29, 2020

Zlatan siendo Zlatan

La divertida, pero a su vez vital campaña fue orientada hacia una de las zonas más afectadas a nivel mundial por la pandemia del covid-19, la región de Lombardía en Italia.

Hace unos días, Zlatan decía esto al haber sido diagnosticado con coronavirus, “He dado negativo por Covid ayer y positivo hoy. No tengo ningún tipo de síntoma. El COVID ha tenido el coraje de desafiarme. Se equivoca” escribió Ibrahimovic en su cuenta de Twitter.

Lombardía, la región más afectada de Italia

La región norte de Italia, Lombardia, ha sido la más afectada del país europeo durante toda la pandemia, casi 163.000 personas se han contagiado de Covid-19 en Lombardía desde que empezó la pandemia; unas tres veces más que la cercana Piamonte (unos 59.600 casos).

Justamente de los 163.000 casos de Lombardía, más de 17.300 personas han muerto tras ser infectadas, de las cuales unas 400 fallecieron en los últimos dos meses.

