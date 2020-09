ESPAÑA.- El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane en la conferencia de prensa habla un poco sobre el VAR y la situación de algunos de sus jugadores.

Zidane compadeció el día de hoy en conferencia de prensa antes de enfrentarse mañana al Real Valladolid; en el que será el primer partido como local del Real Madrid en esta Liga.

ZINEDINE ZIDANE SOBRE EL PRIMER PARTIDO EN CASA

Primer partido en casa; un fortín hasta ahora: «lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo, es un rival complicado que fuera o dentro de casa puede hacerte daño. Lo que tenemos que hacer nosotros es jugar bien y para seguir con la línea del año pasado tener la misma motivación».

Por qué no cuajan Vini y Rodrygo: «estas preguntas me hacen reír, esto es el Madrid. Opinar es fácil, estoy cada día con los jugadores. ¿Que va a jugar Vinicius 34% de los partidos? ¿Y el otro 32, y el otro 31?. Esa es la realidad de este club, luego siempre hay quien juega más o menos. Yo quiero ganar, lo de fuera no ayuda. Son chicos, todos, que tienen 21 años, es la realidad del fútbol, juegas o no juegas. Cada partido hay que sacar once, no hay que darle más vueltas, y voy a elegir siempre hasta que me toque y cuando no esté hará otro lo que quiera. No sé si me he explicado bien».

Sobre el estado de Hazard

El estado de Hazard: «le veo muy cerca, ya preparado, entrena bien con el equipo pero sabemos que no ha entrenado mucho hasta ahora y luego veremos», mencionó Zidane.

La polémica con el VAR y su acierto: «sí que me sorprende las críticas a los aciertos. No voy a estar hablando de estas cosas, cada uno puede opinar como siempre. No podemos hacer nada más que centrarnos en nuestro trabajo. Mis jugadores es lo que quieren, pensar en los partidos, porque esto no lo controlamos».

Te puede interesar: 14 positivos por coronavirus en el Genoa