ESPAÑA.- Zidane el día de hoy hablo en conferencia de prensa de las situaciones que se han dado en el Real Madrid.

El partido ante el Cádiz

“La situación la conocemos. Han sido 12 días sin muchos jugadores pero entrenamos muy bien. Los jugadores vinieron sanos, sin problemas, es lo más importante. Tenemos un bloque de siete partidos ahora y estamos preparados para este tramo”.

Griezmann y las posiciones de los jugadores

“Lo siento, yo cosas de fuera… tengo muchas cosas y no te voy a contestar. Lo más importante para mí es el partido de mañana”.

Las palabras de Mayoral

“Hablo como siempre con mis jugadores pero es privado. No te voy a decir lo que hablo con los jugadores, se queda dentro. Lo más importante para mí es ser sincero con ellos. Ahora cada uno puede opinar, decir, no me voy a meter en eso. Estamos los que estamos aquí. Ahora ya está. Este grupo es con el que vamos a luchar, pelear. Es lo que me interesa. No te voy a decir lo que hablo con los jugadores, es personal”.

El interés del Real Madrid en Messi en 2013

“No sé nada. No te puedo decir, no voy a hablar de un jugador que no es nuestro. Sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho y lo que está haciendo. Pero no es jugador mío, no puedo opinar. Y no sé nada de eso que me preguntas”.

Examen cada partido para usted

“No sé tu percepción… Vosotros estáis para hablar de lo que pasa en el Madrid. Lo importante es hacer las cosas al máximo. El resto conozco la situación. El trabajo de ser entrenador del Madrid… sé dónde estoy. Son casi 19 años en este club. Lo mejor que me ha pasado es llegar a este gran club, eso seguro. Sé la situación y cada partido voy a ser juzgado. Es el cargo que tengo aquí”.

La posición de Rodrygo

“Sí… Estos jugadores pueden jugar en muchas posiciones. Es un jugador de presente y futuro. Su posición preferida es jugar por la derecha e intentamos que cuando juegue sea ahí. Puede jugar en la izquierda o de mediapunta, pero somos muchos jugadores. Lo importante para él es progresar. Sabe que es importante. Poco a poco. Somos muchos y voy a contar con todos. Lo importante es estar preparados y que lo haga bien cuando le toque”.

El Cádiz hará un partido incómodo

“Es un equipo muy disciplinado, que acaba de subir y va a jugar contra el Madrid. Nos lo van a poner difícil, incómodo. Sabemos que todos los equipos en la Liga son difíciles, también uno que sube porque la Segunda es muy competitiva. Tenemos que estar preparados, es lo importante. No jugamos contra un equipo que acaba de subir, sabemos que lo van a intentar, la dificultad… Intentaremos superarla y sacar un buen partido, queremos sumar los tres puntos”.

Jugar sin público favorece al Real Madrid

“No creo… Nosotros preferimos jugar con el público, que es mejor. Es lo normal. Siempre fue así”.

Motivar a Jovic tras pedir que se fuera

“Eso lo dices tú… No es así. Jovic es un jugador del Madrid. Creo que a Jovic le he pedido yo. Por eso cada uno puede opinar, puede decir… Ahí no me voy a meter. Decir tonterías… Es complicado. No es así, pero no pasa nada”.

Habrá público en Segunda B, ¿debería ser igual en Primera?

“Hombre… El problema, sabes… Yo no mando en estas cosas. Nosotros hacemos lo que nos marcan los que saben, los que deciden. Nosotros nos adaptamos. Si hay público, mejor, sin duda. Pero si no hay lo haremos sin público”.

Zidane habla de la relación Odegaard y Haaland

“Vi los partidos de Noruega, sí. Martin jugó un poco diferente, en una línea de cuatro pero bien. Cuando van con la selección prefiero que jueguen. Sobre Haaland… No es mi jugador, pero es bueno. Qué voy a decir”. mencionó Zidanes

Brasil cuenta con Rodrygo y usted con Vinicius

“No sé… Qué te voy a contestar. Voy a pensar un segundo… Nada. Yo tengo a dos jugadores, voy a contar con los dos de la misma manera. Del resto no te puedo decir”, dijo Zidane.

La rotaciones ante calendario apretado

“Sí, pero lo hemos hablado muchas veces. Para ganar cosas en una temporada muy larga necesitamos las rotaciones. Tenemos jugadores muy buenos para cambiar. Os quiero también recordar lo que vivimos aquí. Ellos nunca descansan.

Lo que quiero es hablar con los aficionados nuestros, que al final ellos son importantes porque siempre están detrás queriendo que ganemos; Nuestros jugadores nunca descansan. Hay un bloque de siete partidos, luego van con la selección. No me quejo, sólo explico que es necesario rotar y pienso que podemos ganar así».

«Lo hemos demostrado. De esta manera podemos conseguir cosas. La realidad es que los jugadores nuestros no paran, otros pueden descansar un poco. No paran nunca. Vamos a seguir en esta línea”, continuó el entrenador de los blancos, Zidane.