Zidane no se guardó nada y le responde a Piqué

ESPAÑA.- Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid dejó de lado la polémica que quiso armar Gerard Piqué, defensa del Barcelona, quien dijo que la Liga de España sería muy difícil ganarla, porque los merengues son beneficiados por los árbitros.

De cara al juego contra la Real Sociedad, el francés dijo: «Sólo pienso en jugar el partido de mañana contra la Real Sociedad y nada más. No nos están favoreciendo los árbitros. Soy muy directo. Nada más».

No dejó nada a la especulación: «Lo que me interesa y es importante para mí es el partido de mañana. Tengo mi opinión pero no la voy a decir porque puede pasar al revés. Solo pienso en el partido, que es lo que nos anima a nosotros».

Zidane un hombre de su propio criterio

Dejó en claro que en el club, cada quien dice lo que piensa: «Los jugadores son inteligentes, pueden pensar y decir cosas, a veces se pueden equivocar pero no voy a decir a un jugador lo que tiene que decir. No vamos a decir tonterías tampoco».

El francés sabe dónde se encuentra parado, y ante la lluvia de preguntas para iniciar una guerra de declaraciones, se mantuvo estoico.

«No estoy pensando en estas cosas. Si se puede jugar de otra manera fuera del campo desde luego que nosotros no lo hacemos. Somos el Real Madrid, sabemos la fuerza que tenemos, el club que es y los jugadores que tenemos, que son muy buenos».

El Madrid se encuentra a tres puntos del Barcelona, líder de la competencia, con un juego menos, lo que sin lugar a dudas ha puesto nervioso a los catalanes que igualaron a cero su partido de la jornada ante el Sevilla.

«Hemos hablado de 11 finales y mañana es otro partido y lo vamos preparar pensando solo en hacerlo a tope y darlo todo en el campo. Sabemos que es el primer partido que vamos a jugar fuera, contra un equipo muy bueno como es la Real Sociedad, que lo está haciendo fenomenal. Van a ponerlo difícil pero somos conscientes de que nosotros queremos hacerlo bien».

Te puede interesar: El reclamo de Piqué a periodista de El Chiringuito: «Te has pasado»