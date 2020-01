Yustin Arboleda: «No se si celebraré ante Marathón»

TEGUCIGALPA.- La «flamante» contratación del Olimpia, Yustin Arboleda habló con los medios de comunicación y dejó en claro que quiere cerrar el tema de Marathón, ya que quiere concentrarse en Olimpia.

De igual manera, insistió en agradecer a la directiva y afición de los verdes, pues no quiere cerrar las puertas para volver en un futuro.

También adelantó que si se da la oportunidad de marcarle un gol a su ex-equipo, no sabrá si celebrarlo:

«No se si celebraré ante Marathón, uno como delantero disfruta los goles, pero veré que pasa. Ya quiero cerrar el tema de Marathón, esto es fútbol, no me quiero cerrar las puertas en ese club, le agradezco a la gente y a la afición por lo bien que me trataron».

Arboleda recalca los motivos de su salida

El colombiano una vez más explicó que su contratación por el Olimpia pasó por lo familiar, ya que buscará siempre lo mejor para ellos.

«Uno siempre busca lo mejor para la familia, tuve varias ofertas y muchas eran rumores, la gente de Olimpia sabía que mi prioridad era Marathón, no se dio, y me salió una propuesta de China que al final no se concretó, y aquí firmé por dos años».

Mas que listo para su debut

Por último, Yustin aseguró estar listo para debutar en el conjunto merengue; ya que en lo físico se siente al 100 por ciento.

«En la parte física estoy bien, el profe mirará las cargas y sabrá cuando podré jugar, viajaré con el equipo, y si me dan minutos los aprovecharé al máximo».

El debut de Arboleda se podría dar el próximo sábado 18 de enero cuando el Olimpia visite al Real España en punto de las 7:00 de la noche en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

