Yoro: mujer relata que casi la matan, al robarle un carro en Olanchito

OLANCHITO, YORO. El robo de un vehículo casi provocó que una fémina pierda la vida este miércoles 13 de enero, en el puente Las Brisas, de acuerdo a relatos brindados por la mujer a su madre.

«Mami, casi me matan, casi me matan. Me dijeron que bajara del carro, y como pude me le zafé a ellos», dijo la mujer al darle a conocer el hecho a su madre.

Los sujetos armados robaron el vehículo en el centro de la ciudad de Olanchito, ubicada en el departamento de Yoro.

La hondureña reveló que la agredieron, y que la agarraron del cuello, pero ella logró escaparse. El automóvil robado es un turismo rojo, marca Corolla, con placa que posee la terminación 3385.

Trascendió que las autoridades policiales le dieron captura a dos personas sospechosas de haber cometido el ilícito. No obstante, todavía están en el proceso de investigación para corroborar o desechar dichas hipótesis.

La madre expresó que desconoce cómo eran los sujetos que cometieron el robo, debido al estado en que estaba su hija.

Un vehículo tipo taxi fue decomisado, debido a que supuestamente ahí se trasladaban los presuntos responsables del robo.

Otro suceso en Olanchito

Hace unos días, un «insólito» hecho ocurrió en la zona norte del país, debido a que, según declaraciones de testigos, un hombre fue herido de bala por «freír unos camarones» el domingo 3 de enero. El sujeto herido fue llevado al Hospital Anibal Murillo Escobar, y lo trasladaron en un automóvil de color verde.

En el centro asistencial fue ingresado en una camilla, para que pudiese recibir asistencia médica. El padre reveló que el nombre del individuo es Merquis Cruz. Ellos no quisieron ahondar en detalles al ser cuestionados si el hombre fue herido por «freír camarones». No obstante, algunos medios de comunicación sostuvieron que, de acuerdo a fuentes, se debía a eso.

Puede seguir leyendo: Olanchito: hombre es herido de bala, supuestamente «por freír unos camarones»

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: http://bit.ly/2LotFF0