HONDURAS. A base de engaños, dos sujetos despojaron de casi L120,000 a un señor de la tercera edad en Olanchito, Yoro, quien, con impotencia, contó cómo fue que él cayó en el juego de los estafadores y les entregó hasta su machete y casco.

Se trata de Pedro Soto, originario del municipio en mención, quien recién salía del banco cuando dos personas, una de ellas descrita como «un viejo», se le acercaron y le solicitaron ayuda para cambiar un fajo de dólares en un sitio que no especificó.

«Va él, uno de ellos, allá, y me quedo yo con el otro. Luego viene y me dice ‘Ahora vaya usted a cambiarlos’ y que echara todo a la maleta, que no podía llevar nada y que ahí solo dólares cambian», dijo don Pedro.

Le entregaron un pañuelo que supuestamente envolvía los dólares que él debía ir a cambiar. Fue así como entonces, don Pedro se dirigió al lugar que le indicaron, con la sorpresa que nunca encontró el sitio descrito, y cuando volvió, las dos personas ya no estaban y sus pertenencias tampoco.

El afectado reveló con tristeza que él acababa de sacar del banco una suma de dinero que se acercaba a los L120,000. Lo más triste es que no todo le pertenecía a él, sino que unos L6,600 eran de «un yerno» y otros 1,500 eran «de un amigo del yerno mío».

Ante esto, decidió desdoblar el pañuelo que anteriormente le entregaron y resultó ser que se trataba de billetes de uno y dos lempiras.

«Es que, ‘son brujos’, yo desde ayer miré a este hombre», dijo don Pedro. Y al día siguiente, que él volvió al banco, «me saludaron como que fueran conocidos, me preguntaron por el nombre, bien amistosamente», agregó.

