REDACCIÓN. La Reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla, fue una de las cantantes más importantes de la década de 1990, su talento y estilo la han convertido en un ícono de la cultura popular y sus canciones siguen en gusto del público a 25 años de su trágico fallecimiento.

Con el estreno de la serie biográfica sobre Selena en Netflix resurgió la gran obra de la cantante y también recordó su trágica muerte en marzo de 1995 a manos de Yolanda Zaldívar presidenta del club de fans de Selena Quintanilla.

La criminal actualmente tiene 60 años y está en la cárcel desde que cometió el ilícito. Fue condenada a cadena perpetua en la prisión femenina Unidad Mountain View en Gatesville. Podrá ser candidata a la libertad condicional el 30 de noviembre de 2025. Desde que está en prisión dio varias entrevistas donde intentó explicar lo sucedido esa noche.

Ahora se ha hecho vial una entrevista en la cual Zaldívar cuenta porque mató a Quintanilla. Hay que mencionar que esta fue hecha por la periodista María Celeste.

Lea también: Hacen viral audio de Yolanda Saldívar, la asesina de Selena: «Dios sabe que yo la amaba»

Como ocurrió el homicidio de Selena

En esa oportunidad, se la vio aturdida, se refirió a Selena como su «hija» e intentó explicar que su muerte se dio por accidente en medio de una discusión por un secreto que mantenían entre ella y la artista.

En primer lugar, yo no saqué el arma. Tuvimos una discusión y le dije vete. Ella estaba llorando profundamente diciéndome que me quería mucho y que yo no podía hacerle eso de dejarla así. Entonces le dije: yo nunca voy a revelar el secreto», relató la mujer que era la administradora del club de fans.

Según sus palabras, se quería suicidar por la discusión con la cantante y eso devino en el incidente que causó la tragedia.

«La pistola estaba arriba de la cama. Agarré la pistola y le dije: yo no te dejo por ninguna otra persona. La pistola me la puse en mi sien y le dije: quiero que te vayas, hija mía, vete. No se quería ir. En ese momento, la puerta estaba abierta. Ella iba para la puerta y me dijo: mamá, vamos a cerrar la puerta, vamos a hablar. Donde ella iba para la puerta le dije yo: no cierres la puerta. Donde le dije eso, se me fue el tiro», reveló.

La versión no fue creída por las autoridades, que rearmaron de forma muy diferente los hechos. Para el tribunal, la homicida le robaba a Selena y cuando ésta estaba a punto de despedirla porque se dio cuenta, Saldívar la citó engañada al Hotel Days Inn en Corpus Christi y cometió el crimen.

El secreto de la cantante fue develado posteriormente por la reclusa, aunque no fue probado en la causa. Según sus palabras, la intérprete de Como la Flor había sufrido un aborto y no quería que el hecho trascendiera.

