Yolanda Andrade también habló de la relación que sostiene con sus otras ex parejas, asegurando que con la única que tiene problemas es con la conductora de Big Brother: “A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas, estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso. En el caso de ella (Verónica Castro), pues es que estábamos bien, no sé qué pasó”.