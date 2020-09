EUROPA.- Este domingo se realizará un partido benéfico entre personajes históricos del fútbol inglés vs el resto del mundo, mismo donde Yaya Touré, exjugador del Manchester City, estaría presente.

Sin embargo, ha sido expulsado luego de haber iniciado un ‘escándalo sexual’ en un grupo de WhatsApp.

El duelo Soccer Aid, mismo que organiza la UNICEF año con año, es uno de los más importantes y más vistosos en el mundo, pues además de ser con fines benéficos, reúne a muchas exestrellas del fútbol que nos deleitaron con su magia en su momento.

De acuerdo a información de ‘TyC Sports‘ y ‘Sky Sports‘, Yaya Touré estaba en un grupo de WhatsApp donde también estaban sus compañeros con los que jugaría este partido amistoso; además de algunas celebridades y otros futbolistas (mujeres también forman parte de este grupo).

El caso es que Yaya Touré mandó un mensaje poco conveniente a este grupo; pues se ofreció a llevar a 19 prostitutas al hotel donde se concentrarían previo al partido.

Esto desató una ola de críticas, pues todos de inmediato le dijeron que no, lo atacaron, el exjugador del Manchester City pidió disculpas y borró el mensaje, argumentando que era una broma pero se echó a todos en contra.

Después del mensaje ‘poco ético’ de Yaya Touré, los demás participantes en este partido benéfico habrían hablado con los organizadores para que lo echaran; pues consideraron que iba en contra del sentido del juego y que dañaría la imagen del evento.

El nacido en Costa de Marfil pidió disculpas, aceptó que cometió un error y que no debió caer en este tipo de bromas.

Aceptó su responsabilidad y deseó lo mejor en este juego, pues espera que reúnan muchos fondos y lamenta haber cometido esa acción que se tradujo en un ‘escándalo sexual’.

“Me gustaría disculparme con todos los involucrados en Soccer Aid por una broma inapropiada que lamento profundamente. Dicho esto, eliminé los mensajes en minutos e inmediatamente me disculpé con todos los miembros del grupo. Es triste ver que una broma inapropiada que hice atrajo la atención, que debería dedicarse por completo a la belleza del juego de la caridad. Independientemente de las circunstancias, quiero asumir toda la responsabilidad. Soy un hombre adulto que no debería dedicarse a tales bromas“, se lee en el comunicado de Yaya Touré.

I made an inappropriate joke that I regret deeply and want to apologise.

Please read my apology in full: pic.twitter.com/NG9CMaqFqw

— Yaya Touré (@YayaToure) September 5, 2020