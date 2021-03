Yani anuncia ventaja «irreversible» de más de 20 puntos; «no permitiré caprichos», dice

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Por más de 20 puntos aventaja el abogado Yani Rosenthal Hildago a los demás precandidatos que aspiran a la presidencia por el Partido Liberal (PL), según anunció él mismo durante el mediodía de este lunes.

En una rueda de prensa, el presidenciable aseguró que la tendencia es irreversible, ya que el sistema de cómputo del Movimiento Yanista ya contabilizó un 38 por ciento de las actas. «Es mucho más que las encuestas a boca de urna», acotó.

En tal sentido, también externó que su equipo prevé que, al final del conteo, resulten unos 350 mil votos en su favor. Además, reconoció que perderían algunos departamentos, pero vencerían en al menos 12.

Sobre las reclamaciones de otros partidos, que aseguran que las cifras cambiarán al momento del conteo del Consejo Nacional Electoral (CNE), expresó: «Este servidor es el candidato del PL y no voy a permitir que caprichos quieran empañar el triunfo».

«No podemos permitir que se esté cuestionando un proceso que es verificado y real. No hay ningún fraude o trampa. Han pedido que se cuente acta por acta y no hay ningún problema; no hay ninguna posibilidad que otro movimiento gane«, ahondó.

Por el mismo lado, Yani manifestó que han demostrado que sí era posible ganar los comicios primarios y harán lo mismo en los generales. A su vez, hizo hincapié en que buscará hacer alianzas con todos los partidos de oposición.

