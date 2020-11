Yani Rosenthal en presentación de planillas: “Estamos listos; pondré de pie a Honduras”

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Un momento de algarabía partidaria se vivió este viernes en el estacionamiento de las instalaciones del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL), luego que el pre-candidato presidencial por el movimiento Yanista, el abogado, Yani Rosenthal, presentara sus planillas de cargos a elección popular para las próximas elecciones internas que se realizarán en marzo del 2021.

Cabe indicar que una multitud de simpatizantes del Partido Liberal y seguidores del movimiento Yanista abarrotaron las instalaciones del CCEPL.

La presentación de las planillas de Yani Rosenthal se realizó a las 05:00 pm de este viernes. Sin embargo, el entusiasmo de la gente se sintió desde minutos antes de que los lideres rojiblancos llegarán a la sede liberal.

“Yani, Yani, Yani» gritaban al unísono los presentes, mientras ondeaban la bandera rojo blanco y rojo.

Se debe mencionar que el movimiento Liberal Yanista es el de mayor crecimiento y mayor efervescencia a nivel nacional. El mismo cuenta con representación en los 18 departamentos y 298 municipios del país.

Asimismo, en su nómina hace una combinación de juventud y experiencia como nunca antes en el Partido Liberal.

Es preciso señalar que hace poco más de un mes, #Yani aceptó la invitación de miles de liberales para que se convirtiera en candidato presidencial. Y, en muy poco tiempo, y con el apoyo de miles de compatriotas, logró conformar el Movimiento Yanista. Hoy cumplió su compromiso inscribiendo su precandidatura ante el CCEPL.

Se debe mencionar que los candidatos a designados de Yani Rosenthal son: la ex diputada; Yadira Bendaña, el exalcalde de Santa Rosa de Copan, Juan Carlos Elvir.

Discurso de Yani Rosenthal

Luego de llegar al estacionamiento del CCEPL acompañado de cientos de personas, el precandidato presidencial, Yani Rosenthal, dirigió un discurso a los presentes.

El líder rojiblanco, comenzó pidiendo un minuto de silencio para los hondureños que fallecieron producto del huracán Eta. Especialmente en el Valle de Sula, uno de los sectores más golpeados por ese temporal.

De igual forma, solicitó un reconocimiento para los hondureños valientes que rescatan y ayudan a las personas afectadas en la zona norte del país.

“Nunca antes una generación de Honduras había enfrentado lo que nosotros actualmente enfrentamos, una pandemia, una crisis mundial, un huracán, y una crisis en las elecciones de Estados Unidos, y ahora otro huracán que se aproxima. El gobierno no estaba preparado para atender ninguna de esas cosas y lo peor, un ambiente de odio y división en el país y nuestro partido”, comenzó diciendo Yani.

Seguidamente, expresó: “Yo he regresado a Honduras para unir al Partido Liberal y hoy vengo hablar de la importancia de la unidad. De la ruta que el Partido Liberal va a seguir y que juntos vamos a seguir en los próximos meses porque hemos diseñado una ruta en fases”, destacó.

Plan de ruta en fases

En ese sentido, el también empresario sampedrano, explicó que la primera fase de su plan de ruta consiste en la unidad de partido.

“Una unidad que nos va a llevar a marzo de 2021 a que este hombre (Silvio Larios) sea el próximo alcalde de la capital y que su servidor gane las elecciones en marzo próximo”, resaltó.

Después de eso, el precandidato presidenciable aseguró que van seguir la segunda fase, que es la unidad multipartidaria y la unidad de la oposición.

“Eso nos va permitir ganar las elecciones de noviembre y sacar al partido de gobierno”, aseveró.

Posterior a eso, la tercera fase consistirá en la unidad del país que permitirá traer prosperidad para los hondureños.

“La prosperidad es la base para los empleos dignos, bien pagados que los hondureños necesitan”, reafirmó.

Yani Rosenthal: “Pondremos de pie a Honduras”

Por otro lado, Yani Rosenthal destacó que será su responsabilidad unir y sacar adelante a Honduras luego de los estragos que ocasionó Eta.

“La costa norte está postrada, el huracán ha puesto de rodillas, destruyó nuestros puentes, pueblos y comunidades, pero va hacer nuestra responsabilidad arreglar eso. Va hacer nuestra responsabilidad unir y sacar adelante este país, porque hoy ponemos de pie al Partido Liberal, mañana ponemos de pie a Honduras”, recalcó.

Cabe mencionar que, durante la presentación de sus planillas, Yani Rosenthal se hizo acompañar de su hija Alexandra, su esposa Claudia, su sobrino Alejandro y su hermano, el también empresario, Carlos Rosenthal.

“Mi familia nunca me abandonó cuando estuve preso. A loS jóvenes que hoy están aquí y a mis amigos que tampoco me dejaron cuando estaba preso, les digo que vamos a luchar por nuestro partido y por el país”, puntualizó.

De acuerdo con el candidato presidenciable, cuando regresó al país en agosto pasado, su hija ya tenía 18 años, por lo que, él con mucho orgullo la llevó a sacar su tarjeta de identidad para que pueda ejercer su derecho a votar en las próximas elecciones.

“Aquí hay jóvenes y liberales que han perdido la esperanza, pero quiero decirles que nada es imposible y que todo es posible. Hace poco de tres meses estaba encerrado en una celda de dos por tres metros, hoy estamos juntos para llevar a nuestro partido al triunfo y lograremos que esta bandera rojo, blanco y rojo vuelva a flamear en Casa Presidencial”, enfatizó.

Yani: “Todos hemos sufrido injusticias de este gobierno cachureco”

Asimismo, manifestó: “Sé que todos han sufrido injusticias en este gobierno. Mi esposa Claudia tuvo que quedarse sola cinco años y tuvo que criar a nuestra hija. También hay muchas madres solteras en Honduras que tampoco sus esposos las ayudaron y que también sufren como sufrí yo y mi esposa. A ella la sacaron de su casa los cachurecos, a mi hermano Carlos le quitaron su casa, a mi mamá también. Sufrimos, así como sufren ustedes también todas las injusticias de este gobierno cachureco, pero hoy estamos luchando hombro a hombro para liberar a este país”, señaló.

En otro tema, el candidato de «Un pacto por Honduras”, prometió generar empleos dignos para que los hondureños no tengan que emigrar del país.

“Todos los días en Honduras mucha gente se tiene que migrar a Estados Unidos. Esta última semana hemos andado de municipio en municipio de Cortés repartiendo víveres para los damnificados y la gente me dice ‘Ya no tengo nada que perder Yani. No tengo casa, ropa’, pero yo viví como viven los ilegales en Estados Unidos, reprimidos por las autoridades americanas, encerrado en las cárceles. Yo allá y mi familia aquí y esa no es una vida que queremos para los hondureños. Para eso yo prometo generar empleos dignos y bien pagados para que los hondureños no migren”, contextualizó.

Seguidamente, Yani Rosenthal dijo sentirse satisfecho porque presentó planillas de los 18 departamentos y de los 298 municipios del país.

Así como también, la planilla presidencial con su servidor a la cabeza, las del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), designados presidenciales, diputados, alcaldes, regidores y autoridades del partido.

Yani Rosenthal: “Hemos dado el primer paso”

“Estamos listos. Liberales hoy damos el primer paso de los muchos que debemos de dar en una ruta al triunfo, pero una ruta principalmente al cambio. Con eso se termina el viacrucis por el que ustedes han pasado, se termina ese tránsito por el desierto que han sufrido por 12 años. Ya estamos llegando al final. Nos falta apenas la última ruta, en un año igual que hoy esperamos estar en la tarima, pero de Casa Presidencial”, declaró.

Para finalizar, el líder rojiblanco afirmó que su movimiento más que político es un movimiento ciudadano que busca cambiar al país.

“Este es un movimiento ciudadano un pacto por Honduras donde están bienvenidos personas de todos los partidos y no solo liberales. Esta lucha es para cambiar al país y regresar la dignidad a los hondureños y a la patria. Esta es una lucha, principalmente, para que la ideología del Partido Liberal sea la que triunfe y dirija Honduras. A los jóvenes quiero recordarle la ideología liberal, porque somos un partido con ideología y no uno cualquiera. Nuestra ideología esta basada en libertades públicas, derechos humanos, libertad de expresión, libertad de empresa y sin miedo que nos tiren gas o nos peguen con un tolete. También el derecho a la educación, salud, libre mercado y el derecho a la propiedad”.

“Todos esos derechos hemos perdido y por los cuales los liberales hemos luchado por ciento de años. Hoy esa es la ideología que hace nuestro honor y esa ideología me la enseño mi padre, amigo de ustedes, Don Jaime Rosenthal Oliva. Hoy se las trasmito a ustedes. Mi padre será la estrella de nuestro norte y eso nos llevará a la ruta en fases que planteo para recuperar el país”, concluyó Yani Ronsethal.