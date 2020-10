Yani Rosenthal: «En el Gobierno que voy a presidir, no habrá corrupción»

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El precandidato a la presidencia por el Partido Liberal, Yani Benjamín Rosenthal, manifestó, que en su campaña electoral, está siendo cuidadoso con las personas que formaran parte de su movimiento.

“En esta campaña estoy teniendo mucho cuidado y advirtiendo a la gente que me acompaña que no quiero saber nada de nadie que esté ligado a delitos, que no se filtren o quieran dar financiamiento”, señaló.

Inscripción de su movimiento

Entre otras cosas, el abogado se refirió a las discusiones si su movimiento será inscrito por el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal; por lo que mencionó que todas las mañanas le reza a Dios y le pide discernimiento para que le aparte de todos los obstáculos.

A su vez, apuntó que «si no me inscriben como precandidato, claramente va ser un tema político, porque no tienen ningún asidero legal para negarme mi inclusión; sería por pura política que no me escribirían».

Yani, además, aclaró que él no atacará en su campaña electoral a ningún liberal. “Vengo a unir el partido, no puede haber unidad si ataco a quienes se me pueden unir después”.

Lea también: Roberto Contreras y Yani Rosenthal se unen: «Vamos a gobernar como se debe»

Plan de gobierno

El pre-candidato, también expresó que en su gobierno está decidido a combatir la corrupción. “En mi gobierno que voy a presidir, no habrá corrupción”, enfatizó.

«Lo que yo le estoy proponiendo a los hondureños, es un plan de gobierno para que ellos tengan salarios mejores pagados; para que tengan menos costos en los impuestos. Un precio en la energía más barato y todo eso va a redundar en que los hondureños tengan más dinero en su bolsillo», explicó.

Yani tiene un plan en tres fases para avanzar

La primera, es unir al Partido Liberal y ganar las elecciones internas en marzo.

y ganar las elecciones internas en marzo. Una segunda fase, uniendo a la oposición con una Alianza Multipartidaria que permita ganar las elecciones en noviembre de 2021.

que permita ganar las elecciones en noviembre de 2021. Como tercera fase, unir al país y en esa unidad hacer las bases para tener a Honduras en prosperidad.

Nota para nuestros lectores:

Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: https://bit.ly/tiempodigitalhn.