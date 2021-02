Yani: Plan de Alivio Económico debe ejecutarse ya, para generar oportunidades y empleo

TEGUCIGALPA, HONDURAS. El candidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Yani Rosenthal señaló este jueves que el Plan de Alivio Económico propuesto por el movimiento debe ejecutarse desde ya, para generar oportunidades y empleo tras la crisis que atraviesa el país.

La propuesta que realiza el empresario hondureño es para que el actual Gobierno lo ejecute de manera inmediata ante la situación que atraviesa Honduras. Y, este debe orientarse principalmente en generar oportunidades en las maquilas de la zona norte, y lugares olvidados como el departamento de La Paz.

Rosenthal, durante una participación radial este jueves sostuvo, que, «nosotros hemos hablado de construir una Honduras con oportunidades para todos. Este plan de alivio no se trata de que es para un candidato».

En ese sentido, el presidenciable detalló que el plan de alivio es para que el Gobierno actual lo haga en este momento. No obstante, Yani enfatizó que «a mí no me corresponde andarle diciendo al Gobierno que es lo que tiene que hacer, porque son ellos los que están en el poder y son los responsables de que las cosas vayan bien en Honduras».

Aporte para enfrentar la crisis de país

Yani Rosenthal, aseguró que en su caso decidió aportar el conocimiento de parte del equipo económico y de él mismo como conocedor de la situación. De acuerdo con el presidenciable, con las medidas del Plan de Alivio Económico se pueden implementar a partir de ahora mismo, es decir desde este 2021.

Él agregó que, de esta manera, en lugar de que Honduras contraiga el 10 % como está pronosticado, nada más se contraiga un 4 %, siempre y cuando se apliquen las medidas este año. El aporte desde el Movimiento Yanista, es de forma que el Gobierno pueda generar mas puestos de empleo este 2021.

Asimismo, el candidato liberal sostuvo, «por ejemplo el gobierno hizo un plan para financiar vivienda, hizo un plan para financiar microempresarios, hizo un plan para financiar agricultores; pero la gente no está pudiendo acceder a esos créditos por otras razones, porque están muy endeudados, porque sus hipotecas están topadas, porque aunque les readecúen el crédito, ya la hipoteca no tiene cupo para poder darle un segundo crédito».

Apoyo a los motores económicos del país

De igual manera, Rosenthal subrayó que todavía hay mucha gente afectada en el Valle de Sula, que fue fuertemente golpeado por Eta e Iota y en conjunto con la capital, Tegucigalpa. Externó que, ambas ciudades son los motores económicos de país y en estos lugares debe centrarse el apoyo.

«Aquí hay bastantes maquilas en Choloma, bastantes maquilas en Villanueva, entonces la gente que vive en Choloma hay veces que consigue un mejor trabajo en Villanueva y se quiere ir para allá», detalló el candidato presidencial por el PL.

No obstante, el empresario destacó que BANHPROVI (Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda) ya le financió a algunas personas una casa en Choloma y la quieren vender para comprar otra en Villa Nueva e irse a vivir allá.

«BANHPROVI prohíbe eso, no le puede volver a financiar una vez que ya le financió. Es absurdo porque le está limitando el crecimiento económico al empleado, no se va a trasladar un empleado de Villanueva si su casa está en Choloma. Entonces, son detalles que para entenderlos hay que vivir aquí entre medio de los negocios todos los días», aseguró Rosenthal.

Punto esencial, la generación de empleos

Un punto esencial del Plan de Alivio Económico propuesto por el movimiento liberal Yanista es la generación de empleos.

En ese aspecto, Rosenthal puntualizó, «generación de empleo en el sector, por ejemplo La Paz; el tema está en que, zapatero a tu zapato, para cada sector hay que ir haciendo un diseño, un esquema que funcione».

«En el caso del departamento de La Paz, este sector que llaman el Corredor Seco hay un proyecto de la AID y Fintrac que están tratando de lograr, que se desarrolle ese segmento de Honduras», agregó Yani durante su participación.

Asimismo, el empresario puntualizó, «han hecho un proyecto para producir, incrementar la productividad de ellos, cambiar el rubro de los productos que están produciendo, lograr que incremente el ingreso por hectárea, el ingreso por persona y lograr que haya una oferta más exportable de parte de ellos».

Apoyo a sectores productores de país

Con respecto a los departamentos de La Paz, Intibucá, el norte de Francisco Morazán, y zona este de Lempira, son partes muy productoras de café, Yani destacó que con el Plan de Alivio del movimiento se está planteando que desde este año se inicie con un proceso de poder tener una promoción más intensa del aromático. Al mismo tiempo, habló de un financiamiento distinto para que el café tenga una reducción de la retención por quintal que se le hace al grano.