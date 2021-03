Yamely Cáceres, la estudiante de periodismo que no logra volver a casa y recibe clases en una iglesia

SAN PEDRO SULA, CORTÉS, HONDURAS. Desde marzo del 2020, esta hondureña se quedó sin trabajo, ya que debido a la pandemia, la empresa para la que laboraba, hizo recorte de personal, pese a ello, mantenía su esperanza de que las cosas mejorarían y podría salir adelante. Pero, jamás pensó que lo perdería todo por Iota y Eta.

Su historia

Yamely Cáceres es una joven estudiante de Periodismo, residente de la colonia San Juan 35, del sector Chamelecón, zona norte de Honduras. Ella estudia periodismo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS).

Cáceres se ha sumado a la lista de miles de hondureños que perdieron su trabajo por la pandemia del coronavirus y que sufrieron los embates de Eta y Iota, que le arrebataron todas sus pertenencias y estuvieron a punto de quitarle sus sueños.

«Fue horrible lo que nos pasó, perdimos todo. Gracias a Dios tuvimos el apoyo de la iglesia y el apoyo de mi otra familia. He tenido muchas complicaciones, el no tener trabajo, el no estar en su casa es difícil», aseguró la joven estudiante.

Yamely, hasta el momento no ha podido regresar a su casa, ya que pese a que algunas personas han ayudado para retirar el lodo de su vivienda, no han podido terminar. Explicó que eso es debido a que no cuenta con la solvencia económica para hacerlo.

«En mi casa somos tres y para asear mi casa había que pagarle a alguien. Los hermanos de la iglesia y la municipalidad me ayudaron, pero todavía falta mi casa, quedó destruida. Es difícil volver a reconstruir de nuevo», externó.

Cáceres quien vive con su mamá y su hermano menor, dijo que otra de las situaciones más difícil fue pensar que no podría seguir estudiando.

«Cuando pasó eso, yo dije ese período se perdió, no voy a seguir, no iba poder seguir estudiando», rememoró.

Sin embargo, Cáceres no perdió las esperanzas y logró contactar a catedráticos, para que le dieran facilidades de poder terminar su periodo académico.

Luchando por convertirse en periodista

La estudiante de periodismo reveló a Diario Tiempo Digital, que a pesar de que ya pasaron varios meses desde que azotaron los fenómenos tropicales Iota y Eta a Honduras, continúa enfrentándose a muchos obstáculos.

«Donde estoy viviendo ahora no se cuenta con internet y es muy difícil para mi por las clases, ya que estoy llevando las últimas para culminar mi carrera profesional», externó.

Yamely contó que la única manera de poder recibir clases es viajando a la iglesia, donde se congrega, ya que ahí le brindan internet.

«Tengo que agarrar dos buses para ir a la iglesia, los hermanos prestan las llaves para que podamos entrar y así acceder al internet para realizar mis tareas», expresó.

La joven hondureña relata que todo lo que ha pasado para ella «ha sido terrible». Pero, sus deseos de superarse son más grandes que los obstáculos.

Además, comentó que no solo ella está pasando por esa situación, ya que otros jóvenes también se enfrentan a esas circunstancias e incluso van a la iglesia para poder cursar sus clases.

«Yo deseo ser una buena periodista, quiero poder ayudar a los demás, quiero demostrar que Honduras tiene cosas buenas, no solo malas», relató.

Yamely Cáceres enfatizo que «sí habemos jóvenes que nos queremos superar. Yo principalmente, por medio de información quiero dedicarme a contar historias humanas y demostrar que hay personas que sí se quieren superar», concluyó.

