WWE: Sasha Banks y su candente foto en redes sociales

ESTADOS UNIDOS.- Sasha Banks comenzó una tendencia diciendo que es mejor que cualquiera de las leyendas del pasado, o algunos luchadores actuales en la indistria dentro y fuera de WWE.

Esto se aplica especialmente a cualquiera que se compare con su equipo que tiene con Bayley. Lita no es la excepción.

Sasha Banks enseña su tanga y dice que es mejor que Lita

Mientras presumía su tanga, Sasha Banks tomó una foto imitando a la miembro del Salón de la Fama de la WWE Lita con la frase “Soy mejor que Lita”; mientras posaba frente al espejo para una de sus hitorias en Instagram.

The Boss podría tener varios fanáticos que tienen otras ideas cuando se trata de compararse con Amy Dumas aka Lita. The Boss tiene confianza y eso no va a cambiar en el futuro cercano.

Sasha Banks también declaró que ella y Bayley son mejores que The Undertaker. Eso tuvo muchas reacciones. Booker T incluso atacó a Banks por decir que son mejores que Harlem Heat.

Te puede interesar: NBA: ¿Pau Gasol y Barcelona en negociaciones?