Wisdom Quaye: «Voy hacer que mi mamá se sienta orgullosa de mí»

San Pedro Sula.- El Real España hizo oficial la contratación para las próximas dos temporadas del lateral derecho, Wisdom Quaye proveniente del CDS Vida.

Es por eso que CRONÓMETRO en EXCLUSIVA habló con Quaye acerca de sus inicios en el fútbol y su llegada al plantel aurinegro.

Charla de Quaye con CRONÓMETRO

El joven jugador aurinegro inició recordando su niñez y habló sobre su familia.

«Yo era un niño que vivía feliz, recuerdo que me le escapaba a mi mamá para ir a jugar fútbol porque no le gustaba que yo jugara, le daba miedo que me lesionara y tampoco le gustaba que llegara todo sucio y sudado a la casa».

Quaye se refirió a los momentos que vivó junto a su padre, «mi papá era de Gana, él me llevaba al kinder y a primer grado, yo tenía entre siete y ocho años cuando falleció producto de un accidente». Además contó cómo se conoció con su madre, «él estaba embarcado y junto a sus amigos decidieron quedarse en Honduras y ahí conoció a mi mamá».

«Mi mamá siempre ha sido de casa, somos nueve hermanos y los más grandes están en Estados Unidos, mi padre mientras estuvo con vida me daba todo, mi niñez fue feliz y gracias a Dios sigo feliz», reveló Quaye.

De igual forma, el ahora jugador catedrático contó que el amor por el fútbol viene desde tierras africanas, «la verdad es que el primo de mi papá que era futbolista, me contaba lo mucho que le gustaba el fútbol igual que a mí».

Inicios en el fútbol

Quaye explicó cómo fue que se gestó su carrera futbolística.

«Mis inicios comenzaron en La Ceiba, cuando mi hermana me trajo a estudiar, luego el profesor Leo Rodríguez me llevó a la Academia Uruguay donde comenzó a formarme y enseñarme los conceptos del fútbol, posteriormente me llevó al Club Deportivo Atlántida y luego pase para al Vida en el 2015″.

«Llegué al Vida el 2015. Yo jugaba para el Atlántida y el ‘Primi’ Maradiaga me vio jugando y me dijo que fuera a la pretemporada, yo pensé que iba a jugar con las reservas, pero no, me mandaron a entrenar con el primer equipo, prosiguió.

El lateral dejó en claro el agradecimiento que le tiene al profesor Leo Rodríguez, «uno como futbolista siempre agradece a las personas que le inculcaban ser mejor, con el profe Leo así es, siempre tengo contacto con él para ver cómo esta, es como un padre para mí».

Acercamientos con la Maquina

Wisdom reveló cómo fue que se gestó su fichaje por el Real España.

«El fichaje viene de los buenos torneos que he hecho con el Vida, siempre tuve en la cabeza que tenía que hacer las cosas bien en cada partido, cada entrenamiento, porque como dicen «siempre hay un ojo que te ve» ya sea un directivo, presidente y gracias a eso se me dio la oportunidad de fichar con el España», explicó.

«Los acercamientos con el Real España fueron hasta este torneo y cuando supe del interés, me sentí alegre, contento, porque me tomó de imprevisto, no pensé que alguien me estuviese observando en este preciso momento. Sí sé que siempre te observan, pero no imaginé que para dar un gran paso ahora mismo.

Quaye también se refirió a quienes fueron los encargados de trasladarle el interés que tenía la máquina, «los mismos directivos del Vida me dijeron que necesitaban hablar conmigo para mi renovación porque ya se habían dado cuenta que había un interés del Real España, ahí fue cuando supe que los rumores eran ciertos».

Al ser consultado sobre los jugadores que no tienen un buen desempeño e incluso terminan tocando fondo con su carrera futbolística en el España mencionó:

«La verdad no me preocupa, yo sé que vengo a pelear un puesto, a entrenar bien, jugar bien y convencer al profe. Todo está en manos de Dios. Yo vengo aquí a dar lo mejor, disfrutar y defender a muerte la institución a que me debo. Todo está en la cabeza de uno, si uno esta concentrado y sabe lo que quiere no hay de qué preocuparse».