Wilfredo Guzmán: “Todos conocemos donde quedan las autoridades correspondientes”

SAN PEDRO SULA.- Las «aguas» en el entorno a la Liga Nacional han estado muy movidas, y no exactamente por el partidazo que disputaron en la ida de la Final de Liguilla el Olimpia y Motagua.

Pues la «Caja de Pandora» del arbitraje nacional se abrió gracias a las declaraciones del asistente, Omar Leiva, donde acusó sobornos dentro del seno arbitral.

Mucho se ha hablado y opinado, es por eso que CRONÓMETRO habló EN EXCLUSIVA con el Presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, sobre varios temas, entre ellos, la polémica que abraza al arbitraje en el país.

«Todos conocemos donde están las autoridades correspondientes, con estas situaciones uno sabe donde se debe de tratar, denunciar o comunicar lo que corresponda».

Guzmán: «No le causa nada bueno al fútbol, no estamos para eso»

Para el líder de la Junta Directiva se tuvo que ir a los organismo correspondientes, y no «estallar la bomba» en los medios de comunicación.

«Más que irnos a los medios de comunicación, que poco o nada pueden hacer, más que difundir una noticia, no se valora ahí, sino que en los organismos».

«Si yo pongo una denuncia, es porque vamos buscando un objetivo, yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de informaciones que no le causa nada bien al futbol, todo lo contrario, no estamos para eso».

«Estamos para construir cosas que nos vengan a ayudar a engrandecer este deporte que tanto nos gusta».

¿Lo agarró por sorpresa las declaraciones de Omar Leiva?

La percepción que tiene Wilfredo Guzmán sobre las declaraciones de Leiva le parecen un poco «ilógicas», es por eso que las tilda como una «calumnia».

«No tanto por sorpresa, ni me he dado cuenta de la información porque he estado bastante ocupado».

«Si analizamos y somos objetivos en esto, dice que fue en 2012 cierto, y hoy es 2021, no tiene lógica, para mí no lo tiene, ¿Por qué no lo hiciste en el momento? 8 años después, más parece una calumnia».

Un rotundo éxito el Apertura 2020

Otra de las cosas que no dejó pasar el mandamás de la Primera División fue el buen Torneo que se está desarrollando, y afirmó que es un rotundo éxito a pesar de estar en una pandemia.

«A pesar de todas las dificultades que hemos tenido, yo me atrevo a calificar el actual Torneo Apertura como un rotundo éxito».

Guzmán dijo que parte fundamental para el buen haber en el Torneo fue la incorporación de la Comisión Médica y el trabajo hecho por los 10 equipos de la Liga Nacional.

«Creo que todas las medidas y protocolos de Bioseguridad que se hicieron con la Comisión Médica lograron que se diera un excelente trabajo. Los equipos han colaborado enormemente para cuidar todo lo de la estructura administrativa, directivo, cuerpo técnico y jugadores».

«Con esa experiencia y esos resultados podemos calificar realmente el Apertura como exitoso».

«El gran trabajo que han hecho los equipos en seguir las normativas, es un valor y logro de los equipos haber sacado adelante este torneo».

«Si analizamos realmente, hemos logrado superar enormemente con muy pocos casos en los jugadores a pesar de que sabemos que el fútbol es un deporte de contacto directo. Han hecho un trabajo excepcional y no dudaremos en felicitarlos por eso».

Ya tenemos fechas para el Clausura 2021

Wilfredo también adelantó que ya cuentan con fechas establecidas para el Clausura 2021 de la Liga Nacional.

«Nosotros le mandamos como junta directiva a todos los equipos hace unos 10 días más o menos, la propuesta con fechas y todo para el Torneo Clausura. Estamos estimando que entre 6 y 13 de febrero, podríamos arrancar el próximo torneo».

«Así que nosotros hicimos todo el trabajo, con todo contemplado dentro de la propuesta que se mandó y esperamos que este próximo sábado que ya coordinemos con la secretaria para hacer la sesión correspondiente, se puedan aprobar las fechas, que como te decía, están entre el 6 y 13 de febrero y por ahí finalizar el 14 de mayo».

Por último dejó en claro que dentro del calendario se contemplan las participaciones que tendrán los seleccionados Sub-23 y Selección Mayor, para que puedan ir sin ningún problema a los diferentes compromisos internacionales en este 2021.