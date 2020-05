Wilfredo Guzmán: “Nosotros propusimos que continuara el torneo”

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, habló acerca de las opciones que como Liga Nacional le dieron a los equipos, asimismo aseguró que la propuesta era de continuar con el torneo tras terminar la pandemia.

Y es que por decisión unánime, se decidió clausurar o dar por terminado el torneo Clausura 2020 de la Primera División de Honduras.

“Nosotros éramos de la idea de que el torneo no debía clausurarse, nosotros les dimos la propuesta a los presidentes, de dar el torneo por terminado en sus vueltas; jugar la pentagonal con los primeros cinco equipos en base a cómo está la tabla”, inició diciendo el presidente de la Liga.

Agregando que: “Propusimos que se reiniciar el 30 de mayo o 6 de junio para terminar la competencia el 5 de junio. Era la propuesta que presentamos con todos los protocolos y recomendaciones”, mencionó Guzmán acerca de la clausura del torneo.

Guzmán, dijo que el dar por clausurado el torneo no afectará para que FIFA apoye la liga, además aseguró que no tienen fecha para el arranque del campeonato: “La ayuda de FIFA no está condicionada en la continuidad o no del torneo Clausura”.

¿Qué pasará con la Liga de Ascenso?

“Platiqué con el presidente de la Liga de Ascenso, ellos quieren dar por terminado el torneo. Para ellos es más complicado por juegan en canchas abiertas, prácticamente al clausurar el torneo y no haber campeón y descendido, no habrá oportunidad para que un equipo de segunda suba a primera”, expresó Guzmán.

Por otra parte, se dieron a conocer los tres equipos que participarán en la Liga de Concacaf. Estos serán Olimpia, Marathón y Motagua.

“Se tomó en cuenta la sumatoria de las dos tablas, la del Apertura y donde quedó la del Clausura que fue en la jornada 13. Olimpia, Marathón y Motagua son los que van a las competencias de forma oficial. Hay una consideración especial porque Concacaf cambiará el formato y podría incluir otro club, ese equipo será el que está en el cuarto puesto como está la sumatoria de las dos tablas”.

¿Habrá posibilidades de iniciar el torneo con 12 clubes?

“La posibilidad de tener 11 equipos en el otro torneo con todo lo que hemos escuchado y que ya sabemos en la Liga Nacional, y analizando en lo interno, lo económico y hasta me siendo culpable que la Liga después de 55 años no tiene con qué responder a sus aliados; no hay un patrimonio para palear esta necesidad que vivimos. No tuvimos visión de crear un fondo en nuestra Liga Nacional, para afrontar con todas las de ley las condiciones financieras”, cerró Guzmán.

