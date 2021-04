CORTÉS, HONDURAS. Una cadena de ‘hackeos’ de cuentas de WhatsApp reportan varios usuarios hondureños a nivel nacional.

Según testimonios de varios afectados, quienes platicaron con TIEMPO Digital, la forma en que internautas desconocidos engañan a otros es bastante simple y no levanta sospecha, por lo que, es fácil caer y perder el control de aplicación.

La trampa

«Hola. Lo siento, te envié por error un código 6 dígitos por SMS, ¿puedes pasármelo, por favor? Es urgente«, así dice el mensaje que varios hondureños han recibido en WhatsApp desde el perfil de alguien que conocen y tienen agregado en sus contactos.

Al ser de una persona que está entre sus contactos, los afectados no desconfían e, inocentemente, envían el código que, con antelación, recibieron en su bandeja de entrada de mensajes.

El código en cuestión es el mismo que WhatsApp envía al teléfono de los usuarios cuando quieren utilizar la aplicación en un nuevo dispositivo, para verificar si la persona que tiene el celular en la mano, es propietaria de esa cuenta.

Así es como los atacantes virtuales primero toman control del perfil de, por ejemplo, su pareja, su padre o su jefe, y desde ahí, escriben a contactos aleatorios (usted podría ser uno), diciéndoles que «por error» enviaron ese código.

Pero, ¿Cómo hacen que ese código sea enviado a SMS?

Es una metodología sencilla, pues toman un teléfono móvil cualquiera, descargan la aplicación de WhatsApp y hacen todos los pasos necesarios para crear una cuenta, pero, escriben el número telefónico de la persona a la que quieren robarle información.

De tal modo, el propietario de ese número recibe el código de verificación, y es ahí cuando, desde la cuenta de alguien de sus contactos a quien previamente le hicieron lo mismo, los atacantes piden que se les reenvíe, lo introducen y toman el control.

WhatsApp no permite usar una cuenta en más de un móvil a la vez, por lo que, si entrega ese código y la otra persona logra verificar el registro de tu número en ese otro teléfono, a se quedará sin acceso a tu cuenta y el atacante ahora podrá ver todas sus conversaciones.

Esta forma de robar información, llamada ‘phishing’, comenzó en Europa y ahora se propaga por el Continente Americano.

No es un hackeo, tampoco un virus: expertos hondureños explican

Y una vez comprendido cómo es que funciona la estafa, dos especialistas en temas de tecnología conversaron con TIEMPO Digital y señalaron que lo que reportan varios hondureños «no es un ‘hackeo'» como tal, pues, lo único de hay que hacer para no caer en la trampa es no reenviar su código verificación.

«Es más como ingeniería social realmente, porque involucra el factor humano para que pueda suceder. Por ejemplo, si yo tengo un teléfono, puedo instalar WhatsApp y poner su número y a usted le va a llegar el código de verificación. Si usted me da ese código, usted mismo se daña, pero si no me lo da, no habrá manera de que yo tome control», dijo el experto David Valladares.

«Hay distintos tipos de ‘hackers’, pero uno que realmente es malicioso, no anda buscando robarle la cuenta de WhatsApp a las personas. Un malicioso busca secuestrar un equipo o información, por lo general, a cambio de dinero. Y cuando el hurto de información se hace bajo engaños, no se llama ‘hackeo’, sino ingeniería social», coincidió Óscar Sagastume, Experto Digital, co-fundador de Blackbeard Media Group.

Por otro lado, Sagastume opinó que la inexperiencia y poco conocimiento tecnológico puede influir en que una persona caiga o no en engaños de atacantes virtuales. Por tal razón, recomendó «no brindar información a nadie por medio de redes sociales«, aunque «sea alguien conocido».

Es una «cadena», o sea, «si cae el primero, los demás son fáciles, pues el siguiente recibe notificación de un conocido, y el próximo igual y así todos caen», agregó Sagastume.

