TECNOLOGÍA| WhatsApp abrirá un chat de soporte técnico directo para usuarios

REDACCIÓN. Una de las próximas actualizaciones de WhatsApp permitirá abrir un chat de ayuda técnica a cualquier usuario, por si detecta algún problema o la aplicación no le funciona de forma correcta.

Según lo ha adelantado la web especializada WABetaInfo, esta nueva función aparece en una versión beta (de prueba) enviada por la compañía a desarrolladores.

La versión a la que ha accedido la web muestra que WhatsApp está preparando hilos de chat de ayuda, que estarán encriptados de extremo a extremo, de la misma forma que las comunicaciones entre dos usuarios, y se cerrarán en el momento en el que se solucione la incidencia, explicó.

Asimismo, señaló que la nueva función de ayuda estará disponible en una futura actualización de iOS y de Android, aunque la compañía no ha comunicado una fecha para este cambio.

Según WABetaInfo, la nueva función no sólo la pueden probar los especialistas registrados, sino que está activada para algunos usuarios. Para comprobar si la función de chat de soporte está activada, hay que ir a los Ajustes de WhatsApp > Ayuda > Contacto. En ese momento aparece la posibilidad de explicar el problema y se advierte que se iniciará un chat para responder.

En las versiones actuales de WhatsApp existe la posibilidad entre las opciones de ayuda de describir el problema y enviar incluso una captura de pantalla. El nuevo chat abrirá una comunicación directa.

«Como se anunció anteriormente, WhatsApp está trabajando en «Support Chat Threads»: lo ayudarán a usted y a WhatsApp a administrar los informes de errores. Los subprocesos de soporte son chats encriptados de extremo a extremo verificados y se cerrarán una vez que se solucione el problema. Disponibilidad: en una futura actualización de iOS y Android», cita el comunicado.

