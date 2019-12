Voraz incendio consume al menos cinco casas en Comayagüela

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Esta mañana se registró un incendio en el barrio Bella Vista de la capital que consumió almenos cinco viviendas y otras dos parcialmente.

El cuerpo de bomberos se presentó al lugar del incidente para controlar las llamas. Afortunadamente, sólo se registraron pérdidas materiales y no hay personas víctimas fatales.

Un elemento socorrista, Eduardo Laínez, resultó con quemaduras en su mano derecha cuando realizaba labores para controlar el incendio. Según consideró él mismo, se trataría de una quemadura de segundo grado.

Dueños y habitantes de las casas afectadas ingresaron de manera precipitada a intentar sacar algunas pertenencias importantes. Entre ellas, camas, refrigeradores y otros electrodomésticos.

En una de las casas dañadas, en la primera planta, funcionaba un negocio de venta de comida. El propietario, Óscar Agurcia se mostró consternado ante lo ocurrido.

«Yo intenté apagar un poco las llamas con un extintor pero no sirvió de nada. Se perdió todo el billete pero, ¿qué se va a hacer? A la vida hay que buscarle, tendremos que empezar de cero. Si uno no trabaja no come» relató.

En la casa de Agurcia se encontraba toda su familia nuclear, compuesta de 10 personas. La decena no sufrió daño físico alguno.

Cortocircuito: Posible causa del incendio

Aunque aún no hay una versión oficial, vecinos del sector aducen que la causa habría sido un cortocircuito. Asimismo, han dicho que se originó aproximadamente a las 8:30 de la mañana.

Los bomberos realizaron la labor de extinción, pero serán los inspectores de la Oficina Técnica dePrevención y Seguridad contra Incendios que harán la investigación pertinente y descubrirán los motivos.

Uno de los residentes de la zona culpó a la Empresa Energía Honduras (EEH) por lo acontecido: «Esto se debe a que la ineficiencia de la EEH que no toma cartas en el asunto, hay una falta de mantenimiento», explicó.

Otro de los daños generados fue a los cables de fluido eléctrico, de los cuales emanaban chispas al ser alcanzados por las elevadas llamas.

Personas que se aproximaron al lugar del hecho solicitaban a las empresas que suministran energía eléctrica que cortaran momentáneamente el servicio para prevenir una tragedia mayor.

El pasado sábado hubo otro incendio, precisamente en una bodega que contenía pólvora en los mercados de Comayagüela; tampoco hubo pérdidas humanas.