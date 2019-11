¡VOLVIÓ! Luis Enrique retoma la Selección Española

ESPAÑA.- El ex-entrenador del Barcelona, Luis Enrique fue presentado de nueva cuenta como entrenador de la selección de España, y en su presentación, comentó lo esperado por los medios, sobre su relación con Robert Moreno.

Al técnico se le notó todavía afectado por la tragedia que vivió, y dijo que la decisión de volver a la Selección de España fue parte de todo un proceso, sin embargo aseguró que su regreso lo hace muy ilusionado de lo que pueda conseguir, tanto en la Eurocopa como en las Eliminatorias Mundialistas de Qatar 2022.

«Estoy ilusionado. Más delgado a causa del deporte, que me ha ayudado a sobrellevar esto. La decisión de volver no la he tomado en un día, es un proceso y siempre he tenido el apoyo de la familia».

Los dardos a Robert Moreno

Lo interesante de la presentación fue cuando empezó a hablar de Robert Moreno; reconoció que es un gran profesional, al cual no tiene nada qué reprocharle; y dijo que el equipo conformado por su ex auxiliar técnico es algo que le gusta y espera mantener algunas de sus ideas.

«En lo profesional no tengo nada que criticar a Robert. Es un entrenador muy preparado. Lo que he visto de la Selección me ha gustado. Nosotros hemos aprendido mucho de Robert Moreno. Intentaré que podamos competir mejor, pero va a depender de la selección de jugadores que hagamos y del momento en que lleguen».

Luego, Luis Enrique contó el «altercado» que tuvo con Robert Moreno y definió que es una persona desleal; el extécnico de España le pidió dirigir la Eurocopa del 2020 y después volver a ser su auxiliar.

«El desencuentro ocurre el 12 de septiembre. Es el único día que me llama. Tenemos una reunión en mi casa y me confirma que quiere hacer la Eurocopa y después volver a ser mi segundo. No me pilla por sorpresa, lo veía venir. En ese momento pienso que lo entiendo, que quiera ser seleccionador».

«El único responsable de que Robert Moreno no esté soy yo y nadie más. Para mí es desleal, yo nunca lo haría y no quiero trabajar con alguien con ambición desmedida», cerró diciendo Luis Enrique.

