Violencia de género en cuarentena: ¿qué hacer si vives con un agresor?

DE MUJERES. Frente al miedo evidente de contraer el COVID-19, también se encuentran otras tragedias más o menos particulares en las que tal vez no habíamos pensando, como la violencia de género, por ejemplo.

¿Qué pasa con las mujeres víctimas de violencia de género en esta cuarentena por el Covid-19? ¿Están protegidas? ¿Se han tomado medidas especiales para esas mujeres que tienen que estar encerradas en casa 24 horas con su maltratador?

Te contamos qué hacer si vives con un agresor durante la cuarentena por COVID-19.

Las mujeres maltratadas durante la crisis del COVID-19

Las mujeres víctimas de violencia machista se encuentran en sus casas encerradas las 24 horas del día con su maltratador en este estado de nervios y tensión compartido por toda la sociedad.

No es de esperar que el maltratador cese en sus agresiones, sino todo lo contrario. Y ahora además, estando en casa, estando absolutamente todo el día juntos.

La situación es más preocupante de lo que parece porque durante la cuarentena aumenta el estrés y la casa, que ahora es un refugio para la gran mayoría, se convierte para las mujeres víctimas de violencia de género, en el lugar más peligroso del mundo.

Queremos recordar que como ciudadanos todos tenemos la obligación de avisar a emergencias si estamos presenciando un caso de violencia en casa de nuestros vecinos, por ejemplo.

¿Cómo actuar en la cuarentena con un maltratador?

Si estás viviendo una situación de maltrato y ahora mismo estás conviviendo con tu agresor en la cuarentena por coronavirus, tienes que saber que los mecanismos de ayuda siguen en activo. Es decir, puedes llamar (si la proximidad obligada con tu maltratador te lo permite) al 911 que continúa habilitado durante la emergencia.

Convivir con un agresor en un momento de máxima tensión como el que estamos viviendo por la crisis del Covid-19 es más peligroso que nunca, así que consulta con los profesionales cuanto antes.

Si durante la cuarentena, estabas decidida a escapar del infierno en casa, no lo dejes para cuando termine el estado de alarma. Puedes salir de tu casa, puedes llevarte a tus hijos y pedir protección. No pienses que una situación de emergencia nacional no es un buen momento, piensa que puedes aprovechar esta crisis para escapar.

Y si aún no estás lista para salir de casa, puedes buscar ayuda en otro lado. Recuerda que los teléfonos de emergencia y la policía sigue atendiendo agresiones machistas. No dudes en pedir ayuda si el maltratador se pone violento y temes por tu integridad, porque tú también eres prioridad en estos momentos en los que el resto de la sociedad está pendiente del coronavirus. No estás sola.