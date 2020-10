Violencia contra comunidad LGBT: Fracaso en “Triángulo Norte” y sin asilo en EEUU

HONDURAS. La discriminación, persecuciones o violencia que sufren las personas lesbianas, gay, bisexuales y transgénero (LGBT) en los países del Triángulo Norte se han visto en aumento, y los gobiernos no han abordado de manera eficaz la situación.

Por lo anterior, muchos de los miembros de la comunidad, deciden salir de su país, evitando siga la violencia contra ellos, llegando hasta los Estados Unidos donde solicitan un asilo. No obstante, este no se ha estado logrando por las nuevas políticas en la administración del presidente Donald Trump.

Es importante señalar que todo ello, lo reveló mediante un informe, Human Rights Whatch (HRW). El mismo, consta de 169 páginas, llamado “Vivo cada día con miedo”: Violencia y discriminación contra las personas LGBT en El Salvador, Guatemala y Honduras y obstáculos al asilo Estados Unidos.

De igual manera, este informe detalla ciertas historias de miembros de la comunidad LGBT, los cuales muchos de ellos por los delitos motivados de odio, fallecieron. Específicamente, en uno de los tres países del Triángulo Norte, El Salvador, se presentó la primera condena por el asesinato de una persona transgénero.

Lea también: Marvel confirmó que habrá un superhéroe transgénero en su próxima película

Gobierno de Trump detiene asilos

Seguidamente, el informe aborda la problemática de solicitar asilo en el país norteamericano, donde la excusa de ellos para frenar estas solicitudes se basó en la pandemia del COVID-19. Frenando a muchas personas, entre ellos miembros de la comunidad y obligándolos a permanecer por largos periodos de tiempo en México.

Igualmente, es necesario señalar que, la migración de personas LGBT es algo que ocurre desde hace años. Pero, recién tuvo repercusión en los medios cuando se sumaron personas LGBT a las “caravanas de migrantes» que, en grupo, se desplazaron hasta la frontera entre EEUU y México a comienzos de 2017.

“Las personas LGBT en el Triángulo Norte enfrentan altos niveles de violencia que sus propios gobiernos al parecer no pueden ni quieren abordar”, señaló Neela Ghoshal, investigadora senior sobre derechos de las personas LGBT de Human Rights Watch.

“Para algunas personas LGBT de la región, pedir asilo en Estados Unidos es la única esperanza de seguridad. Pero, el gobierno de Trump lo impide de todas las maneras posibles”, agregó.

La violencia y discriminación, les obligan a huir

En base a las 116 entrevistas que realizó HRW a personas LGBT del Triangulo Norte, todos coincidieron en la compleja red de violencia y discriminación que sufren. Lo que lleva a poner en riesgo su integridad física, limita sus opciones de vida y, en algunos casos, les obliga a huir de sus países.

Seguidamente los entrevistados indicaron que, el rechazo por parte de familiares y la discriminación agravan las probabilidades de marginación económica, pese a no existir una estadística de ello. Por otro lado, se exponen al riesgo de violencia al no encontrar un trabajo que no sea de índole sexual, en el caso de las mujeres transgénero.

Lo anterior, también repercute en que, El Salvador, Guatemala y Honduras, no pueden obtener algún tipo de reparación. Esto, según lo detalla el informe, por toparse con la fragilidad institucional, la corrupción y la influencia de las pandillas.

Asimismo, el HRW señaló que, en los tres países del Triángulo Norte, ninguno cuenta con protecciones amplias contra la discriminación del amparo del derecho civil. Específicamente en Honduras, el informe revela que, el país prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de orientación sexual e identidad de género. No obstante, varias activistas afirmaron que no tienen información sobre casos en los cuales esa ley se haya aplicado.

¡No restringirlos, sino ayudarlos!

Tras la persecución, discriminación y en casos extremos violencia, las personas LGBT se suman a la migración, para pedir asilo en Estados Unidos, lo cual es algo que el gobierno de Trump debería proteger. Por el contrario, ahora se lo hacen más difícil y les han cerrado las puertas, restringiéndoles el acceso y evitando puedan solicitar el asilo.

“Los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras deben actuar para erradicar la violencia generalizada contra las personas LGBT. Asegurar que las leyes y políticas protejan a estas personas de la persecución, incluso por parte de policías”, señaló Ghoshal.

“Mientras en sus países de origen las personas LGBT sigan siendo blanco de amenazas a su vida y a su seguridad por su identidad, EEUU debería recibirlas con los brazos abiertos en lugar de cerrarles todas las puertas”, finalizó la investigadora.