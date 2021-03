ISLAS DE LA BAHÍA, HONDURAS. El presunto abusador sexual y asesino de la adolescente Alba Villanueva Flores fue aprehendido en Tapachula, México, lugar donde huyó luego de cometer el crimen.

Luego de confirmarse su arresto en territorio extranjero, la familia de la muchacha rogó a las autoridades hondureñas que, cuando lo deporten, procedan contra él con todo el peso de la ley.

Dany Flowers, como se llama el sujeto, tenía una orden de aprehensión internacional, pues, desde que la adolescente fue hallada muerte, sus propios parientes lo delataron y revelaron que había huido de Honduras.

La hermana de la jovencita dijo a través de un medio de comunicación local que «No se puede permitir que él ande libre, haciendo de las suyas, por eso, deben encerrarlo por el resto de su vida”, señaló.

Y es que, en efecto, Flowers habría emigrado para continuar cometiendo crímenes, pues desde México informaron que lo detuvieron cuando intentaba cometer una violación en contra de una adolescente salvadoreña de 16 años.

«Yo solo quiero que hagan su trabajo bien, que no lo dejen suelto. Él andaba libre, haciendo siempre sus fechorías. Si lo tienen ya, no lo suelten, porque ya se miró que él sigue, sigue y sigue. La única forma de pararlo es que lo metan preso y que no salga nunca«, agregó.

Así engañó Dany Flowers a Alba

Alba Villanueva Flores, quien supuestamente salió de su casa con la ilusión de comenzar a trabajar por cuenta propia. Días antes, una persona que usaba Facebook Messenger bajo la identidad de «Abigail» le ofreció una oportunidad laboral en un supermercado.

Familiares de la víctima fueron quienes dieron a conocer las capturas de pantalla del teléfono celular de la muchacha, en donde se puede leer la conversación que Alba tuvo con «Abigail». Le decía que había vacante como «niñera«, «cajera» y de «hacer regalos«.

«Abigail» le dijo a la jovencita que antes debía consultarle a su jefa si accedía a darle trabajo. Al día siguiente, le confirmó que sí, y que supuestamente enviaría a un amigo en motocicleta para que fuera a recogerla.

Alba, mostrando un poco de duda, le preguntó a «Abigail» cuál es el nombre del supermercado donde trabajaría, pero fue ignorada. La jovencita fue al lugar donde llegarían a traerla, y desde entonces, no se supo nada más de ella.

