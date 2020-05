Villanueva: Hospital móvil, un «clavo» que COPECO le dejó al municipio

CORTÉS, HONDURAS. Más bien un problema y no precisamente una ayuda fue lo que dejó la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO) en Villanueva con la instalación del Hospital Móvil para pacientes con Covid-19, mismo que ya tiene más de 20 días abandonado, según denunció el alcalde Walter Perdomo.

COPECO instaló ese hospital con la intención de que funcionara como triaje en dicho municipio, uno de los más golpeados por el Covid-19 en la zona norte. No obstante, tan solo colocó las carpas y camas y luego no se continuó trabajando, por lo que ahora no cuenta con el sistema de energía eléctrica necesario para funcionar.

Y ahora, la Alcaldía Municipal busca soluciones para echarlo a andar, aunque se esperaba que eso ocurriese en esta semana, pero será imposible. Las autoridades de Villanueva necesitan fondos, y “Estoy tratando de hacerlo vía donación y espero respuestas, si no, se va a tener que hacer con los fondos municipales”, dijo el alcalde Walter Perdomo. A su vez, señaló que el servicio de agua potable ya está habilitado.

Hospital móvil, más una carga que una ayuda

Cabe señalar que el hospital móvil se sitúa en un terreno prestado por la Iglesia Reformada de Villanueva, alejado de los pobladores. «Se pensó en instalarlo en el Estadio Municipal, pero está muy cercano a la población e íbamos a tener líos», dijo anteriormente Walter Perdomo.

Pero es justamente su ubicación lo que constituye la mayor parte de los problemas, pues de esa forma la instalación de servicios básicos se vuelve onerosa, pero eso no importaba, ya que se suponía que COPECO asumiría los gastos.

En el lugar se necesitan, por ejemplo, transformadores eléctricos para hacer la instalación, debido a que no hay ninguno cercano, pero COPECO fue irresponsable. «No solo es de instalar una carpa», señaló con molestia el edil.

