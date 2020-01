VÍDEO: Shakira revela parte de su rutina de baile para el Super Bowl 54

“El matrimonio me asusta mucho, no quiero que él me vea como la esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida”, explicó Shaira. Esa es su razón por lo cual no consolida su matrimonio con el futbolista del Barcelona.

Al recordar los inicios de su relación, durante la grabación del videoclip de Waka Waka, el tema oficial de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, la cantante dijo que no era fanática del fútbol pero que le pareció atractivo Piqué.

«No era una fanática del fútbol así que no sabía quién era. Pero cuando vi el video pensé: ‘Ese chico es bastante lindo’. Y después alguien decidió presentarnos”.