VIDEO: LeBron James devastado tras la muerte de Kobe Bryant

El último mensaje de Kobe Bryant en Twitter antes de morir lo dedicó a LeBron James, quien apenas el sábado lo rebasó como el tercer máximo anotador en la historia de la NBA.

The Black Mamba, quien murió este domingo en un accidente de helicóptero cerca de Los Ángeles, reconoció la inmensa trayectoria del Rey, quien en el juego ante los 76ers superó los 33 mil 643 puntos que Kobe marcó en su trayectoria.

«Sigues llevando el juego hacia adelante @KingJames. Enorme respeto a mi hermano #33644», fue el último tuit de Kobe Bryant.

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644

