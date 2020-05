VÍDEO: Kimberly Ordóñez, desde su camilla revela la pesadilla del COVID-19

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La presentadora hondureña Kimberly Ordóñez desde su camilla en el hospital publicó un vídeo en el que muestra la pesadilla que ha vivido desde que fue ingresada al dar positivo a COVID-19.

El fin de semana hizo público que resultó positivo a COVID-19 y, desde ese momento, se encuentra interna en un hospital de Tegucigalpa.

La polémica y dinámica presentadora en las últimas horas impresionó a sus miles de seguidores de las redes sociales con un vídeo, mostrando lo difícil que ha resultado para ella ser una más de las personas contagiada del virus.

Kimberly empezó diciendo que pasa solo con suero pues ha perdido el apetito. «Me siento un poco cansada, con esto se pierde el apetito, no he comido nada. Te mantienen con suero cuando no comes».

«Este vídeo lo hago para decirles lo difícil que es tener COVID-19, por el momento yo me encuentro estable, si me ven adormitada es porque ando con medicamentos. Una vez más gracias a mi trabajo por todo el apoyo, han estado muy atentos de mi», dijo.

Reveló a sus seguidores que padece de otra enfermedad y, por eso, la situación se ha complicado en ella.

«Esta es una enfermedad pulmonar, me pasan sacando sangre. Si usted no quiere pasar por estos moretes, estar canalizado, esto duele horrible. Yo le recomiendo que se cuiden porque esto duele, duele porque duele, no es fácil, no es para cualquiera y más con mi patología. Me tienen que buscar tanto las venas y eso afecta mi cerebro, porque hay falta de oxigeno», dijo Kim.

Kimberly Ordóñez saca sus lágrimas

No pudo más y tuvo que llorar mientras grababa el video para sus miles de seguidores en Instagram.

«Aquí uno se deprime, no podes tener contacto con nadie solo con tu camilla y no es fácil estar lejos de la familia. Son 14 días lo que tengo que estar aquí aislada esperando el resultados de las otras pruebas», dijo entre sollozos.

La famosa presentadora asegura que se dio cuenta muy tarde de lo difícil que es tener COVID-19. Con lágrimas en sus ojos expresó: «Créanme que si yo hubiera visto esto antes no estuviera aquí metida lejos de mi familia, no puedo ver a papá a mamá, es difícil».

