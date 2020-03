VÍDEO: Detenidos por irrespetar toque de queda son puestos a hacer ejercicios

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Actualmente en el país se vive una crisis generada por la llegada del Covid-19 al territorio nacional. Ante lo anterior el gobierno determinó decretar un toque de queda en varias ciudades de Honduras.

Sin embargo, hay cientos de ciudadanos que aún no comprenden la magnitud de la crisis que por la que está pasando Honduras. Hay muchos que conocen las medidas y las sanciones que serán impuestas si no acatan dicha determinación. No obstante, hacen caso omiso circulando como si todo estuviese con total normalidad en el país, aun sabiendo que pueden contagiarse con el Covid-19 y no solo ellos, sino toda su familia.

Para ejemplicar tal situación, en redes sociales ha circulado un vídeo donde puede observar a varios ciudadanos del departamento de Choluteca que fueron detenidos y llevados hasta una posta policial por desacato.

Además, en el vídeo se puede ver que los agentes policiales ponen a hacer ejercicios a los ciudadanos que han sido detenidos. Asimismo, se puede observar no un rostro de descontento, sino, que algunos hasta se comienzan a reír ante la penitencia puesta por los agentes de policía.

Lea también: Zonal Belén: Ante aglomeración, locatarios proponen venta por rubro

Seguridad: Quien no respete toque de queda será puesto en cuarentena

El portavoz de la Secretaría de Seguridad, Jair Meza, anunció que la Policía Nacional seguirá decomisando los vehículos que transiten por las calles sin una justificación razonable ante el toque de queda y a sus conductores se les pondrá en cuarentena.

En ese sentido, Meza manifestó que hay personas que siguen irrespetando el toque de queda establecido a nivel nacional por las autoridades gubernamentales.

Debido a estos incidentes, Meza manifestó que actualmente están analizando enviar a aislamiento a las personas que no justifiquen su salida a las calles. Resaltó que el periodo de cuarentena para esas personas será de 15 días.

Por otro lado, Jair Meza se refirió a los comerciantes que laboran en el mercado Zonal Belén. Por lo cual indicó que ningún argumento que utilicen será aceptado.