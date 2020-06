VIDEO: Desde EEUU, hondureño Rude Boy improvisa contra el racismo

HONDURAS. Omar Fuentes, mejor conocido como Rude Boy, el hondureño que decidió salir rumbo a Estados Unidos en una caravana migrante el año pasado, ahora sorprende con su talento en la música desde territorio norteamericano.

Rude Boy, en esta ocasión, compartió un vídeo en sus redes sociales donde improvisó una rima en contra del racismo.

El rapero catracho aparece con sombrero, guantes y una pala, trabajando bajo el sol junto a dos de sus compañeros, un guatemalteco y un mexicano. Ellos también acompañaron el clip, mientras el hondureño improvisaba.

«Bueno, ya lonchamos (comimos), ya jalamos (trabajamos), ya nos vamos. Ahorita yo me encuentro con mi compa el mexicano, el que siempre me invita a las tortas y los tacos, que me dice que lo hace para que no esté tan flaco», inicia diciendo.

Asimismo, prosiguió: «Este otro alero está de mi misma altura, solo que él es de Guatemala y yo soy de Honduras. Yo tengo lempiras, él tiene quetzales, pero eso no importa, aquí todos somos iguales».

Para finalizar su interpretación, el connacional envió un mensaje en contra del racismo. «El mexicano, el catracho y el chapín, diciendo no al racismo y que le pongamos un fin. Nadie es más que nadie, todos somos hermanos, Dios hizo un país y es el de los seres humanos».

Nota relacionada: El Hondureño Rude Boy sorprende en programa de talentos en EEUU

Rude Boy sueña con dedicarse profesionalmente a la música

Cabe indicar que Rude Boy tiene 22 años de edad y actualmente vive en Denver, Colorado, Estados Unidos, junto a su esposa y su hijo de 9 meses. En su cuenta de Instagram comparte fotografías de él junto a su familia.

Omar Fuentes espera dedicarse profesionalmente a la música y demostrar el talento catracho al mundo entero.

Es preciso destacar que el hondureño salió en 2019 del país en una de las caravanas de migrantes con el deseo de alcanzar el sueño americano. Hoy ya logró poner en pie al jurado de un programa de talentos en Estados Unidos.

🔹 Suscríbete gratis a más información en nuestro WhatsApp haciendo clic en el enlace: bit.ly/whatsapptiempo