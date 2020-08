VIDEO | Cedeño: en pleno desove, despojan a tortuga de sus huevos

CHOLUTECA, HONDURAS. Un grupo de lugareños interrumpió el proceso de desove (soltar huevos) de una tortuga en el municipio de Cedeño, departamento de Choluteca, zona sur de Honduras.

En un video que se compartió en las redes sociales, se observa cómo decenas de personas se reúnen en la playa. Seguido, un trío de individuos procede a remover a una tortuga que se había asentado en la arena y la coloca a unos metros.

De inmediato, es perceptible cómo parte de la multitud se agacha y avalanza sobre el hueco que quedó; es allí donde comienzan a extraer los huevos que dejó la madre y ponerlos a un lado.

Además, escarban en búsqueda de sacar la mayor cantidad posible. Mientras tanto algunas personas observan el proceso y hasta toman fotografías y videos; igualmente, otros, incluidos niños, miran extasiados al reptil y también capturan su presencia en imágenes utilizando teléfonos móviles.

En un dado momento, alguien que no aparece en escena le pide a un hombre que quite una piedra del camino de la tortuga, pues podría herirse una de sus extremidades con ese objeto.

Al avance del material audiovisual, el reptil continúa moviéndose con notable dificultad sobre los sedimentos de la playa de Cedeño, después de haber perdido a las que habrían sido sus crías.

Por ahora, la publicación en Twitter donde se compartió el video ya suma más de 220 «me gustas» y tiene 58 retuits. Asimismo, se registran más de 130 comentarios, donde la mayoría de los usuarios muestra su repudio con la situación.

Es más, algunas respuestas pedían una acción de oficio por parte de la regional del sur de la Fiscalía Especial del Ambiente. No obstante, otros alegaban que, dado a que actualmente no hay un período de veda, no se puede proceder contra los autores del acto.

